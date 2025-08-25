ছয় মাসে বাচ্চা হওয়ায় ট্রল, ব্যাখ্যা দিলেন অভিনেত্রী

ছয় মাসে বাচ্চা হওয়ায় ট্রল, ব্যাখ্যা দিলেন অভিনেত্রী
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নেহা ধুপিয়া মা হয়েছেন। তিনি অঙ্গদ বেদিকে বিয়ের ছয় মাস পর মা হন। সে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মুখরোচক অনেক গল্পও ছড়িয়েছে। এবার সেই বিষয়টি নিয়ে নিজেই মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী।
নেহা ধুপিয়া বলেন, ‘বিয়ের ছয় মাস পর আমাদের কন্যাসন্তান মেহর জন্ম নেয়। তখন সবাই জিজ্ঞেস করছিল, ‘ছয় মাসে বাচ্চা কীভাবে হলো?’ এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে গল্প হয়, ট্রল হয়। এমনটা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্তত আমি তো নীনা গুপ্তা আর আলিয়া ভাটের তালিকায় জায়গা পেয়েছি। কিন্তু সত্যি বলতে এসব হাস্যকর। গর্ভাবস্থা একদমই স্বাভাবিক ও সুন্দর একটা বিষয়। ব্যস, এর বেশি কিছু জানতে চাওয়া সুন্দর দেখায় না।’
নেহা বলেন, ‘মাতৃত্ব লজ্জার নয়, গর্বের। কে কখন মা হবে, সেটা একজন নারীর একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ নিজের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়কে উপেক্ষা করবে না।’
মায়েদের জন্য ‘ফ্রিডম টু ফিড’ প্ল্যাটফর্ম তৈরি কারিগরও নেহা। সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে নেহা জানান, এই ধরনের ট্রলিংই তাকে ‘ফ্রিডম টু ফিড’ নামের প্ল্যাটফর্মটি শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই প্ল্যাটফর্ম মাতৃত্ব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে এবং সমাজে গর্ভাবস্থাকে ঘিরে যেসব অপমানজনক ধারণা রয়েছে তা ভাঙতে সাহায্য করে।’
২০১৮ সালে অভিনেতা অঙ্গদ বেদিকে বিয়ে করেন নেহা ধুপিয়া। বিয়ের ছয় মাস পর তাদের প্রথম সন্তান মেহর বেদির জন্ম হয়। একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে নেহা জানিয়েছিলেন, ‘আমরা যখন বাবা-মাকে জানাই যে আমি গর্ভবতী, তখন তারা বলল, ‘ভালো কথা, তবে এখন তোমাদের হাতে ৭২ ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যেই সব ঠিকঠাক করে ফেলো।’ এরপর আমি ২ দিনেই মুম্বাই ফিরে গিয়ে বিয়ে করি।’
নেহা ও অঙ্গদের দ্বিতীয় সন্তান গুরিক বেদির জন্ম হয় ২০২১ সালে। বর্তমানে তারা দুই সন্তানের একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলেছেন।
এলআইএ/এএসএম