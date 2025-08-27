অমিতাভের নাতিকে ছেড়ে সালমানের ভাতিজার প্রেমে শাহরুখকন্যা

অমিতাভের নাতিকে ছেড়ে সালমানের ভাতিজার প্রেমে শাহরুখকন্যা
বলিউডে কাপল বদল যেন রোজকার ঘটনা! সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যাচ্ছে মুহূর্তে। তেমনি এবার সম্পর্ক বদল হলো শাহরুখকন্যা সুহানা খানের ব্যক্তিগত জীবনেও। এতদিন যার পাশে ছিল অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা এখন সেই জায়গা নাকি দখল করে নিয়েছেন সালমান খানের ভাই সোহেল খানের ছেলে নির্বাণ খান!
ভারতীয় গণমাধ্যম এমনই তথ্য জানাচ্ছে। তাদের প্রতিবেদন বলছে, সম্প্রতি এক তারকাখচিত পার্টিতে সুহানা ও নির্বাণকে একসঙ্গে দেখা গেছে। শুধু দেখা নয়, দুজনেই ছিলেন নাচে মগ্ন! সঙ্গে ছিলেন সালমান পরিবারের আরও কয়েক সদস্যও। আরবাজ খানের ছেলে আরহান ও সালমানের বোন অর্পিতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পাপারাজ্জির ক্যামেরা ধরে রেখেছে সেই মুহূর্ত।
এরপরই শুরু হয় জল্পনা। তবে কি আউট অমিতাভের নাতি অগস্ত্য, ইন সোহেল খানের পুত্র নির্বাণ?
বলিউডে এর আগেও বেশ কয়েকবার অগস্ত্য-সুহানার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছিল। মান্নাত থেকে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় একাধিকবার দেখা গিয়েছিল তাদের। ‘আর্চিজ’ ছবিতে একসঙ্গে কাজও করেছেন এই দুই স্টারকিড। তবে প্রেমের বিষয়টি কখনো খোলাখুলি স্বীকার করেননি কেউই।
এদিকে সুহানার বলিউড যাত্রা খুব বেশি আশানুরূপ না হলেও বাবা শাহরুখ তার পরবর্তী ছবি ‘কিং’-এ কন্যাকে জায়গা করে দিচ্ছেন বলেও গুঞ্জন।
তবে সব ছাপিয়ে এখন বলিউডবাসীর একটাই প্রশ্ন সুহানা-নির্বাণ কি তাহলে নতুন জুটি? নাকি, এও শুধুই এক পার্টি মুহূর্তের গল্প? সময়ই হয়তো দেবে উত্তর। আর ততদিন গসিপ চলুক!
এলআইএ/এমএস