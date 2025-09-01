  2. বিনোদন

সময় ও মহাকাল নিয়ে গভীর ভাবনায় অমিতাভ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অমিতাভ বচ্চন। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড শাহেন শাহ অমিতাভ বচ্চন সময় এবং মহাকাল নিয়ে গভীর ভাবনায় রয়েছেন। বিষয়টি তার ব্লগে নজর রাখলেই বোঝা যাবে। যেখানে তিনি এ প্রসঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে, সময় চিরন্তন, ঐশ্বরিক এবং সর্বশক্তিমান— যা শুধু মানুষের জীবনে দিয়ে চলে। সময়ের হাত ধরেই মানুষের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা রূপ লাভ করে বলে অভিমত জানাচ্ছেন বচ্চন।

নিজের ব্লগে বলিউড শাহেন শাহ লিখেছেন, ‘সময় ধীরে ধীরে সব শুদ্ধ করে দেয়। এর কোনো অবসর নেই, এই প্রক্রিয়া চিরন্তন। আমরা চাই বা না চাই, সময় আমাদের দিয়ে চলে, আবার যেটা চাই না সেটাও দিয়ে ফেলে।’ তার মতে, প্রকৃত জীবন ক্ষণস্থায়ী, মিনিটে তার পরিমাপ সম্ভব নয়, বরং তা চিরস্থায়ী সত্তার অনুভব।

অমিতাভ আরও লিখেছেন, ‘সময়ই সিদ্ধান্ত নেয়, নির্দেশ দেয়, নিশ্চিত করে আর হিসেব রাখে। আর শেষ পর্যন্ত সময়ই আমাদের উজাড় করে সবকিছু দেয়। সেই দান সঠিক পথে ব্যবহৃত হবে, নাকি নষ্ট হবে, তা পুরোটাই থাকে মানুষের হাতে।’

এ মুহূর্তে অমিতাভ বচ্চনের সঞ্চালনায় চলছে জনপ্রিয় ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’র নতুন সিজন। শাহরুখ খানের সঞ্চালনায় একটি সিজন বাদ দিলে, এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেক সিজনেরই সঞ্চালক অমিতাভ। সেই শুটিংয়ের ব্যস্ততার ফাঁকে, সময় বের করে ‘সময়’ নিয়েই নিজের মত শেয়ার করেছেন বলিউড শাহেনশাহ।

এমএমএফ/এএসএম

