বন্যাদুর্গত পাঞ্জাব, পূজায় চাঁদা মাত্র ১১ লাখ, অমিতাভকে কটাক্ষ

বন্যাদুর্গত পাঞ্জাব, পূজায় চাঁদা মাত্র ১১ লাখ, অমিতাভকে কটাক্ষ
প্রত্যেক বছর জয়া বচ্চনকে নিয়ে ‘লালবাগচা রাজা’র দর্শনে যান বলিউড শাহনে শাহ অমিতাভ বচ্চন। বছরখানেক আগ পর্যন্ত সেই পূজা মণ্ডপে কোনো না কোনো দিন তিনি সপরিবারে হাজির হতেন। তবে চলতি বছর সেই রীতিতে ছন্দ পতন ঘটেছে! সম্ভবত বার্ধক্যজনিত কারণে লালবাগের প্রচণ্ড ভিড়ে যাননি এ অভিনেতা। তবে নিজে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও গণপতি আরাধনার জন্য চাঁদা পাঠাতে ভুল করেননি।
বলিউড সূত্রে জানা গেছে, লালবাগের এবারের গণেশপূজার জন্য ১১ লাখ রুপি চাঁদা দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই অমিতাভের কর্তব্যবোধ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে!
দাদরের লালবাগের পূজা মানেই বিশেষ আকর্ষণ। প্রতিবার গণেশ চতুর্থী থেকে দশ দিন এই ঐতিহ্যবাহী পূজা দেখতে হাজির করেন লাখ লাখ মানুষ। বলিউড তারকারাও বাদ যান না সেই পূজায় অংশ নেওয়া থেকে। সেই পূজা কমিটিতেই চেকের মাধ্যমে ১১ লাখ রুপি চাঁদা পাঠিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। যেটা লালবাগচা রাজা সর্বজনিন গণেশোৎসব মণ্ডলের সচিব সুধীর সালভির হাতে তুলে দেওয়া হয় শাহেনশার টিমের পক্ষ থেকে। আর সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই কটাক্ষের মুখে পড়তে হলো অমিতাভকে। একাংশ বলিউড শাহেন শাহকে মনে করিয়ে দিলেন বন্যাবিধ্বস্ত পাঞ্জাবের কথা।
কেউ বা আবার প্রশ্ন ছুড়লেন, ‘লালবাগের মতো বড় পূজা কমিটিকে ১১ লাখ রুপি চাঁদা দিচ্ছেন, আর বানভাসি পাঞ্জাবের বেলায় শূন্য?’ কারও মন্তব্য, ‘এই টাকাটা তো পাঞ্জাবেও দিতে পারতেন, অন্তত কটা মানুষ খেতে পারত।’ আবার কেউ বলছেন, ‘পাঞ্জাবের কয়েকটা পরিবার দত্তক নিতেন এই কঠিন সময়ে, তাহলেই তো গণপতির সেবা হত।’ এমন বিভিন্ন মন্তব্যে ছেয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
গত ৩৭ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ বন্যা দেখেনি পাঞ্জাব। লাগাতার অতিভারী বৃষ্টির কারণে পানির নিচে চলে গেছে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, পাঞ্জাবকে ‘বিপর্যস্ত রাজ্য’ হিসেবে ঘোষণা করেছে আপ সরকার। দিনরাত এক করে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে আর্মি, নেভি ও বিমানসেনা।
এমস অবস্থায় তারকামহলের অনেকেই পাঞ্জাবের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন, তার মাঝে লালবাগের পূজায় অমিতাভের ১১ লাখ টাকা চাঁদাকে অনেকেই ভালো নজরে নিতে পারনেনি।
