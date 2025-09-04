নগ্নতাসহ যেসব কারণে ‘বাঘি ৪’ সিনেমার ২৩টি দৃশ্য কাটা হয়েছে

নগ্নতাসহ যেসব কারণে ‘বাঘি ৪’ সিনেমার ২৩টি দৃশ্য কাটা হয়েছে
বলিউড তারকা টাইগার শ্রফের ‘বাঘি ৪’ সিনেমা থেকে বাদ পড়েছে অনেকে দৃশ্য। সিবিএফসি (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন) বা সেন্সর বোর্ড থেকে সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে সিনেমাটি। তবে তার আগে বেশ কিছু দৃশ্যে কেটেছে সিবিএফসি। তার মধ্যে নগ্ন দৃশ্য থেকে শুরু করে হিংসার একাধিক দৃশ্য রয়েছে।
জানা যাচ্ছে, ‘সিবিএফসি’র তরফ থেকে ‘এ’ (প্রাপ্তবয়স্ক) প্রশংসাপত্র পেয়েছে এ সিনেমা। এর আগে ২৩টি দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে। সিনেমার অডিওতেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ‘সিবিএফসি’র নির্দেশে। সিনেমায় অনেক দৃশ্যে রক্তারক্তি ও খুনোখুনি অধিক মাত্রায় ছিল বলে জানা যাচ্ছে। এ দৃশ্যগুলোতে আপত্তি জানায় সেন্সর বোর্ড।
এ ছাড়াও একটি দৃশ্যে সামনে থেকে নগ্নতা দেখানো হয়েছে। সেই দৃশ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর একটি দৃশ্যে এক চরিত্রকে কফিন বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল, পূজা প্রদীপ থেকে একজন সিগারেট জ্বালাচ্ছেন। সেটিও বাদ দিতে বলা হয়েছে।
যিশুখ্রিস্টের মূর্তির উপর ছুরি চালানোর একটি দৃশ্যও বাদ দেওয়া হয়েছে ছবি থেকে। বেশ কিছু সংলাপের উপরেও চলেছে কাঁচি। একটি সংলাপ ছিল, ‘ভাই তোর কন্ডোমের মধ্যেই থেকে যাওয়া উচিত ছিল।’ এখানে ‘কন্ডোম’ শব্দটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এমন ২৩টি পরিবর্তন আনার পরেই ছাড়পত্র মিলেছে।
‘বাঘি ৪’র কয়েকটি গান এরই মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর মধ্যে ‘হুসন’ গানটিতে হরনাজ সন্ধুর নাচ নজর কেড়েছে। অনেকে এই গানের সঙ্গে দীপিকা পাড়ুকোনের ‘বেশরম রং’র তুলনা করেছেন।
‘বাঘি ৪’ সিনেমায় টাইগার ও হরনাজ ছাড়াও অভিনয় করেছেন সোনম বাজওয়া, সঞ্জয় দত্ত। ৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এ সিনেমাটি।
