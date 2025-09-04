  2. বিনোদন

নগ্নতাসহ যেসব কারণে ‘বাঘি ৪’ সিনেমার ২৩টি দৃশ্য কাটা হয়েছে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নগ্নতাসহ যেসব কারণে ‘বাঘি ৪’ সিনেমার ২৩টি দৃশ্য কাটা হয়েছে
‘বাঘি ৪’ সিনেমার একটি দৃশ্য

বলিউড তারকা টাইগার শ্রফের ‘বাঘি ৪’ সিনেমা থেকে বাদ পড়েছে অনেকে দৃশ্য। সিবিএফসি (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন) বা সেন্সর বোর্ড থেকে সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে সিনেমাটি। তবে তার আগে বেশ কিছু দৃশ্যে কেটেছে সিবিএফসি। তার মধ্যে নগ্ন দৃশ্য থেকে শুরু করে হিংসার একাধিক দৃশ্য রয়েছে।

জানা যাচ্ছে, ‘সিবিএফসি’র তরফ থেকে ‘এ’ (প্রাপ্তবয়স্ক) প্রশংসাপত্র পেয়েছে এ সিনেমা। এর আগে ২৩টি দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে। সিনেমার অডিওতেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ‘সিবিএফসি’র নির্দেশে। সিনেমায় অনেক দৃশ্যে রক্তারক্তি ও খুনোখুনি অধিক মাত্রায় ছিল বলে জানা যাচ্ছে। এ দৃশ্যগুলোতে আপত্তি জানায় সেন্সর বোর্ড।

এ ছাড়াও একটি দৃশ্যে সামনে থেকে নগ্নতা দেখানো হয়েছে। সেই দৃশ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর একটি দৃশ্যে এক চরিত্রকে কফিন বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল, পূজা প্রদীপ থেকে একজন সিগারেট জ্বালাচ্ছেন। সেটিও বাদ দিতে বলা হয়েছে।

যিশুখ্রিস্টের মূর্তির উপর ছুরি চালানোর একটি দৃশ্যও বাদ দেওয়া হয়েছে ছবি থেকে। বেশ কিছু সংলাপের উপরেও চলেছে কাঁচি। একটি সংলাপ ছিল, ‘ভাই তোর কন্ডোমের মধ্যেই থেকে যাওয়া উচিত ছিল।’ এখানে ‘কন্ডোম’ শব্দটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এমন ২৩টি পরিবর্তন আনার পরেই ছাড়পত্র মিলেছে।

‘বাঘি ৪’র কয়েকটি গান এরই মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এর মধ্যে ‘হুসন’ গানটিতে হরনাজ সন্ধুর নাচ নজর কেড়েছে। অনেকে এই গানের সঙ্গে দীপিকা পাড়ুকোনের ‘বেশরম রং’র তুলনা করেছেন।

‘বাঘি ৪’ সিনেমায় টাইগার ও হরনাজ ছাড়াও অভিনয় করেছেন সোনম বাজওয়া, সঞ্জয় দত্ত। ৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে এ সিনেমাটি।

এমএমএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

কেন হারমোনিয়াম ফেলে পালিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

কেন হারমোনিয়াম ফেলে পালিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন

গান
আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন

আবারও নিবিড় পরিচর্যায় ফরিদা পারভীন

গান
অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, আমরা স্বামী-স্ত্রী

অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, আমরা স্বামী-স্ত্রী

মঞ্চ-নাটক