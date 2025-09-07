বিজয়-রাশমিকার ‘গোপনে বিয়ে’ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে

বিজয়-রাশমিকার ‘গোপনে বিয়ে’ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে
দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা চলছে বিজয় দেবরকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানার বিয়ে নিয়ে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এরই মধ্যে নাকি বাগদান সম্পন্ন করেছেন এ তারকাজুটি।
বিজয়-রাশমিকার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলমান থাকলেও দুজনেই এ নিয়ে কোনো কথা বলছেন না। একসঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একই জায়গা থেকে ছবি শেয়ার করেছেন অনেকবার। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কোনো ছবি শেয়ার করেননি তারা। যদিও রাশমিকা মনের অনুভূতি আটকে রাখতে পারেন না বলে মনে করেন তার অনুরাগীরা।
বিজয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তার একগাল হাসি বুঝিয়ে দেয় সব কিছু। অন্যদিকে বিজয়ও জানিয়েছিলেন, তিনি একটি সম্পর্কে আছেন। কিন্তু কার সঙ্গে, তা খোলসা করেননি। তখনো অবশ্য দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিয়েছিলেন অনুরাগীরাই।
এর মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে রাশমিকার কিছু ছবি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাশমিকার পরনে সাদা শার্ট ও নীল রঙের ডেনিম। চোখে রোদচশমা। মাথায় খোঁপা। স্নিগ্ধ সাজের মধ্যে অনুরাগীদের নজর পড়ে রাশমিকার আঙুলে। অনামিকায় হিরের আংটি। এই আংটি ঘিরেই তৈরি হয়েছে অনুরাগীদের কৌতূহল। গোপনে কি ‘অর্জুন রেড্ডি’র সঙ্গে বা দান সেরেছেন রাশমিকা?
চলতি বছর জুন মাসেই খবর ছড়িয়েছিল, বিজয় ও রাশমিকা নাকি বিয়ের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন। রাশমিকা তার সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। অভিনেত্রীর পরনে কাঁচা হলুদ ও গোলাপি রঙের শাড়ি ছিল। তার সঙ্গে একেবারে সাবেক সাজ। এই ছবি দেখেই বিয়ের জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল। এই ছবির সঙ্গে রাশমিকা লিখেছিলেন, ‘এই ছবিতে সব কিছু আমার খুব প্রিয়। শাড়ির রং, গোটা আবহ, এই জায়গাটা এবং যে সুন্দরী নারী আমাকে এই শাড়ি উপহার দিয়েছেন, তিনিও আমার খুব প্রিয়। যে ছবিগুলো তুলে দিয়েছে, সেই চিত্রগ্রাহকও আমার খুব প্রিয়। এ ছবির কোনো বিকল্প নেই।’
সোশ্যাল মিডিয়ার বাসিন্দাদের চোখে এড়ায় না কিছুই। তারা চেনেন বিজয় দেবরকোন্ডার বাড়ির অন্দরমহল। প্রায়ই এই একই জায়গা থেকে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়া করেছেন অভিনেতা। তাই তারা নিশ্চিত, এই বাড়ি বিজয়েরই। তাহলে কি বাগদান সেরে খুব শিগগির বিয়ের পিঁড়িতে দক্ষিণী তারকাজুটি-এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সবার মনে।
