এবার শিল্পা-রাজের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আসছে

এবার শিল্পা-রাজের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আসছে
মুম্বাই পুলিশ শিল্পা শেঠি এবং তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ৬০ কোটির প্রতারণার মামলায় লুক আউট সার্কুলার (এলওসি) জারি করতে যাচ্ছে। একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছেন, এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কারণ তারা দুজনেই প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণ করেন। তারা যাতে আর বিদেশে যেতে না পারেন সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ‘এলওসি’র উদ্দেশ্য হলো, এই মামলার তদন্ত যাতে সহজে এবং কোনো বাধা ছাড়াই সম্পন্ন করা যায়, তা নিশ্চিত করা।
মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা ১৪ আগস্ট শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ৬০ দশমিক ৪৮ কোটি রুপির প্রতারণার মামলা দায়ের করেছে। এই দম্পতি এবং একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৬০ বছর বয়সী বিজনেসম্যান দীপক কোঠারিকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি করার অভিযোগ রয়েছে। বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি, তার ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রা এবং তাদের কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেড, যা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, এই প্রতারণা মামলায় জড়িত।
দীপক কোঠারির মতে, তিনি একটি লোন-কাম-ইনভেস্টমেন্ট ডিলে ৬০ দশমিক ৪৮ কোটি রুপি হারিয়েছেন, যা রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে এক কমন বন্ধুর মাধ্যমে সাক্ষাতের পর হয়েছিল। কোঠারি লোটাস ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের ডিরেক্টর। তিনি জানিয়েছেন যে, শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার কোম্পানি তাকে এই অর্থ ইনভেস্টমেন্টের জন্য দিতে বলা হয়েছিল। তাকে প্রতি মাসে রিটার্ন দেওয়ার এবং আসল অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
শিল্পা শেঠি এবং রাজ কুন্দ্রার আইনজীবী প্রশান্ত পাটিল একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে এই অর্থ একটি পুরনো লেনদেনের। তিনি জানিয়েছেন যে কোম্পানি পরে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে এবং তারপর ‘ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইব্যুনালে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে।
পাটিল বলেছেন, ‘এখানে কোনো ক্রিমিনাল মামলা নেই। আমাদের অডিটররা ‘ইওডব্লিউ’র আপিলের সময়ে সময়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন, যেখানে ডিটেইলড ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টসও রয়েছে। যে ইনভেস্টমেন্ট এগ্রিমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, সেটি পুরোপুরি ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট প্রকৃতির।’
