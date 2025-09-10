আদালতে বিষ খেয়ে মরে যেতে চাইলেন অভিনেতা

আদালতে বিষ খেয়ে মরে যেতে চাইলেন অভিনেতা
এক ভক্তকে খুনের অভিযোগে দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন কন্নড় সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা দর্শন থুগুদীপা। আদালতে উপস্থিত হয়ে চাঞ্চল্যকর অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। বেঙ্গালুরুর একটি আদালতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজির হয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে তিনি বিচারকের উদ্দেশ্যে বলেছেন, জেলজীবন এতটাই অমানবিক হয়ে উঠেছে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তাকে যেন বিষ দেয়া হয়। তিনি মরে যেতে চান।
গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেঙ্গালুরুর সিটি সিভিল ও সেশনস কোর্টে মামলার শুনানি চলাকালে দর্শন অভিযোগ করেন, ‘আমাকে ঠিকমতো সূর্যের আলো দেখতে দেওয়া হয় না। পোশাক থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। হাতের চামড়ায় ছত্রাক ধরে গেছে। এই অবস্থায় আর সহ্য হচ্ছে না। আমাকে বিষ এনে দিন।’
২০২৪ সালের ১১ জুন রেণুকা স্বামী নামের এক দোকানকর্মীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হন দর্শন। তদন্তে উঠে আসে, অভিনেত্রী পবিত্রা গৌড়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক জানার পর রেণুকা ইনস্টাগ্রামে পবিত্রাকে অবমাননাকর বার্তা পাঠান। এই অপমানের প্রতিক্রিয়াতেই রেণুকাকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের ধারণা।
শুনানির শেষে বিচারক মামলার অভিযোগ গঠনের পরবর্তী তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ধার্য করেন এবং শুনানি স্থগিত করেন।
২০০৩ সাল থেকে অভিনেত্রী বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবন কাটাচ্ছেন দর্শন। তাদের ভিনেশ নামে একটি ছেলে রয়েছে। তবে অভিনেত্রী পবিত্রার সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে যখন পবিত্রা নিজেই সামাজিক মাধ্যমে তাদের একসঙ্গে তোলা ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেন। ওই পোস্টে তিনি জানান, তাদের সম্পর্কের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। সেখান থেকেই শুরু ঝামেলার।
