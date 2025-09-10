নেপালের আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছেন যেসব তারকা

নেপালের আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছেন যেসব তারকা
নেপাল সরকারের দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিময়মের অভিযোগ নিয়ে রাজপথে আন্দোলনে নামে দেশটির ছাত্র-জনতা। ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভের মুখে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি।
নেপালের গণমাধ্যম থেকে জানা গেছে, দেশটির সাধারণ জনতার পাশাপাশি শোবিজের জনপ্রিয় তারকারাও এ আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে আন্দোলনটি আরও বেগবান হয়েছে।
নেপালের মেয়ে বলিউড তারকা মনীষা কৈরালা রক্তাক্ত জুতার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘নেপালের জন্য ব্ল্যাক ডে।’
এ ছাড়া অভিনেতা মদনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ও হরিবংশ আচার্য ছাত্র-জনতার এ আন্দোলনের শুরু থেকেই প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছেন। এক ফেসবুক পোস্টে হরিবংশ আচার্য বলেছেন, ‘এখনকার তারুণ্য শুধু চিন্তা করে না। তারা প্রশ্ন তোলে। এই আন্দোলন গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, বরং এর ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।’
অন্যদিকে মদনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ তার পোস্টে লিখেছেন, ‘দুর্নীতি ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে, নেপালও যেন কাঁদছে।’ সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা প্রকাশ সাপুতও আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন। এ শিল্পী আরও ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি তার দুই ভাইকে ২৫ হাজার রুপি করে পাঠিয়েছেন যা দিয়ে আন্দোলনকারীদের জন্য পানি ও খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি সর্বতভাবে এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।
অভিনেতা ও নির্মাতা নিসচল বসনেত টিকটকে ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর নাগরিকদের মনে রাখেন না। তিনি আরও বলেন, ‘অতীতের বিক্ষোভের চেয়ে এবারকার আন্দোলন ভিন্ন, কারণ দেশের ভেতরের তরুণ নেপালিরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে জবাবদিহির দাবি তোলায়।’
এ ছাড়া অভিনেত্রী বর্ষা রাউত, কেকি অধিকারী, অনমোল কেসি, প্রদীপ খাড়কা, ভোলারাজ সাপকোটা, বর্ষা শিবাকোটি এবং সংগীতশিল্পী এলিনা চৌহান, রচনা রিমাল ও সমীক্ষা আধিকারীও এ আন্দোলনের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন। এ তারকারা দেশের প্রত্যেককে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানান। সেইসঙ্গে তাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার কথাও জানান তারা।
