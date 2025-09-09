বাংলাদেশি সিনেমা নিয়ে আগ্রহী আমির খানের সাবেক স্ত্রী

বাংলাদেশি সিনেমা নিয়ে আগ্রহী আমির খানের সাবেক স্ত্রী
দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য আয়োজিত হয়েছে ‘ডক প্রোডিউসিং সাউথ’ নামের একটি আন্তর্জাতিক প্রোডিউসিং ল্যাব। ভারতের দিল্লিতে ১ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে অংশ নেন বাংলাদেশি নির্মাতা ও প্রযোজক আরিফুর রহমান আরিফ।
এই আয়োজনে দক্ষিণ এশিয়াসহ ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন তথ্যচিত্র নির্মাতা ও প্রযোজকেরা একত্রিত হয়ে অংশ নেন বিভিন্ন কর্মশালা ও আলোচনায়। চিত্রনাট্য, বাজেট পরিকল্পনা, প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন, ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা হয় পুরো আয়োজন জুড়ে।
বাংলাদেশ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেওয়া গুপী বাঘা প্রোডাকশনসের আরিফুর রহমান বলেন, ‘এই ল্যাব দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীন চলচ্চিত্রের জন্য এক বিশাল সুযোগ। এখানে ভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করার, ভাবনার আদান-প্রদানের দারুণ সুযোগ হয়েছে। এই প্রজেক্ট ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীন নির্মাতাদের জন্য কাজের পথ সহজ করে দেবে।’
এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন বলিউড নির্মাতা ও প্রযোজক কিরণ রাও। ‘ধোবি ঘাট’ ও ‘লাপাতা লেডিস’র মতো প্রশংসিত চলচ্চিত্র নির্মাণ করে প্রশংসিত হয়েছেন আমির খানের সাবেক স্ত্রী। আয়োজনে আরিফুর রহমানের সঙ্গে তার বিস্তারিত আলাপ হয়। সেখানে কিরণ রাও বাংলাদেশি সিনেমা নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
আরিফ জানান, ‘কিরণ রাও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তিনি বাংলাদেশে আসতে চান। এখানকার স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করতে চান। আমাদের আলোচনায় যৌথ প্রজেক্ট নিয়েও কথা হয়েছে। বিস্তারিত এখনই প্রকাশ করছি না। সময় হলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।’
কিরণ রাও আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দক্ষিণ এশিয়ার স্বাধীন চলচ্চিত্রগুলোর আন্তর্জাতিক পরিবেশনায় সহযোগিতা করবেন।
