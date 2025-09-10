  2. বিনোদন

চমক নিয়ে আসছেন নব্বই দশকের দুই অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টু মাচ শোয়ের পোস্টারে দুই অভিনেত্রী

বলিউড তারকাদের সঞ্চালনায় চ্যাট শোগুলো বরাবরই দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আসছে এক নতুন আড্ডার অনুষ্ঠান ‘টু মাচ’। এখানে নব্বই দশকের দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল ও টুইঙ্কেল খান্না একসঙ্গে হাজির হবেন। আড্ডা হবে, মজার কাণ্ড হবে, আর সেই সঙ্গে থাকবে গোপন রহস্য ফাঁসের চমক।

প্রাইম ভিডিও তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোর একটি পোস্টার প্রকাশ করে জানিয়েছে, ‘টু মাচ’ মুক্তি পাচ্ছে ২৫ সেপ্টেম্বর।

পোস্টারে দেখা যায়, কাজল ও টুইঙ্কেল দুজনেই ঝলমলে পোশাকে, হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের মুখে প্রাণবন্ত হাসি।

কাজলকে দেখা গেছে ঝকঝকে হলুদ রঙের পোশাকে, আর টুইঙ্কেল পরেছেন অফ-শোল্ডার টপ ও বাদামি রঙের ব্যাগি প্যান্ট। দুজনেই ভরপুর আত্মবিশ্বাস ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

দর্শকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানটি হবে হাস্যরস, স্পষ্টভাষী মতামত ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা অজানা দিক প্রকাশের এক দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম।

কাজলকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ‘মা’ নামের একটি পৌরাণিক-ভৌতিক সিনেমায়। এটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ২৭ জুন। পরিচালনা করেছেন বিশাল ফুরিয়া এবং প্রযোজনা করেছে জিও স্টুডিও ও দেবগন ফিল্মস। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, খেরিন শর্মা ও রনিত রায়।

এর আগে ওটিটিতে কাজলকে দেখা গেছে ‘সারজমিন’ সিরিজে। সেখানে তার সঙ্গে ছিলেন প্রিথ্বিরাজ সুকুমারন ও ইব্রাহিম আলী খান। এছাড়াও কাজলকে শিগগিরই দেখা যাবে ‘ট্রায়াল’ সিরিজের দ্বিতীয় সিজনে। এটি ১৯ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে জিওহটস্টারে।

আর টুইঙ্কেল খান্না ‘টু মাচ’ দিয়ে পর্দায় ফিরছেন বহুদিন পর।

