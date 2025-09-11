  2. বিনোদন

পিট-জোলির স্টাইলে নজর কাড়লে নিক-প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পিট-জোলির স্টাইলে নজর কাড়লে নিক-প্রিয়াঙ্কা
স্বামী নিকের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা

নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তায় ১০ সেপ্টেম্বর ক্যামেরার ফ্ল্যাশে আলো ছড়ালেন বলিউড ও হলিউডের পাওয়ার কাপল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস। র‍্যালফ লরেন ফ্যাশন শো-তে অংশ নিতে তারা উপস্থিত হন একেবারে অনবদ্য লুকে।

তাদের উপস্থিতিতে মনে হচ্ছিল ২০০৫ সালের হলিউড ক্লাসিক ‘মিস্টার এন্ড মিসেস স্মিথ’ জুটি তারা। ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলিই যেন বাস্তবেই রাস্তায় নেমে এসেছেন।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার পরনে ছিল ধূসর রঙের একটি স্ট্রাকচার্ড ব্লেজার, সঙ্গে একটি সেমি-শিয়ার লম্বা ম্যাক্সি স্কার্ট। টপে কোনো বোতাম না রেখে কোমরে একটি মোটা বেল্ট দিয়ে নিজের লুককে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। সঙ্গে ছিল মিনিমাল হুপ কানের দুল ও কয়েকটি আঙটির মতো সাদামাটা কিন্তু মার্জিত অ্যাক্সেসরিজ। ব্রোঞ্জ টোন মেকআপ ও খোলা চুলে তিনি ছিলেন একেবারে ‘বস কুইন’।

নিক জোনাস বেছে নিয়েছেন সম্পূর্ণ ব্রাউন রঙের একটি ঢিলেঢালা স্যুট, যার নিচে পরেছেন সাদা শার্ট ও একটি প্রিন্টেড টাই। চোখে ছিল কালো ফ্রেমের সানগ্লাস, আর পায়ে ছিল ম্যাচিং ব্রাউন জুতা। তার কোঁকড়ানো চুল আর সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে আসা তাকে দিয়েছে স্টাইলিশ অথচ সাবলীল এক লুক।

প্রিয়াঙ্কা ও নিক শুধুই নিজেদের স্টাইলে নজর কাড়েননি, ফ্যাশন শো চলাকালীন তাদের দেখা গেছে ঘনিষ্ঠভাবে আড্ডা দিতে।

আয়োজনে ওপ্রাহ উইনফ্রে, আনা উইন্টোর, জেসিকা চ্যাস্টেইন, মিন্ডি কালিং, কামিলা কোয়েলো, অ্যারিয়ানা ডিবোস, ইয়াও চেন, নাওমি ওয়াটস, এলসা হস্ক, ডিলানি রোয়ে, ম্যাডেলিন আরজি, কোরিয়ান গার্ল গ্রুপ এস্পা-র উইন্টারসহ আরও উপস্থিত ছিলেন অনেক তারকা।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সালমান স্মরণে শাকিব খান

সালমান স্মরণে শাকিব খান

সিনেমা
বিএনপির সমাবেশে বক্তব্য দিলেন অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস

বিএনপির সমাবেশে বক্তব্য দিলেন অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস

অপু-বিশ্বাস
শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস আলম

শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস আলম

শবনম-ফারিয়া