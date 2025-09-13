শুটিং থামিয়ে দ্রুত পোল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছেন শাহরুখ, কী হয়েছে

শুটিং থামিয়ে দ্রুত পোল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছেন শাহরুখ, কী হয়েছে
‘কিং’ সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। তার হাতের আঘাত সারতেই কেবলমাত্র বিদেশে গিয়েছিলেন। শাহরুখ বর্তমানে সিদ্ধার্থ আনন্দ নির্মিত সিনেমার শুটের জন্য পোল্যান্ডে রয়েছেন। সেখানেই অ্যাকশনের মারপ্যাঁচে জমে উঠেছে থ্রিলার সিনেমার শুটিং। তবে এবারের সংবাদ হচ্ছে, পোল্যান্ডে মাঝপথে ‘কিং’ সিনেমার কাজ থামিয়ে দ্রুত দেশে ফিরছেন বাদশা। হঠাৎ কী হয়েছে এ তারকার- তা জানতে সবাই মুখিয়ে আছেন।
বলিউড সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার গ্রহণের জন্যই শুটিং ফেলে দেশে ফিরছেন কিং খান। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, বিকেল ৪টার দিকে ভারতের নয়াদিল্লিতে এক জমকালো রেড কার্পেট অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে চলেছে ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান। পুরস্কৃতদের হাতে এই সম্মান তুলে দেবেন রাষ্ট্রপতি। জীবনের প্রথম জাতীয় পুরস্কার জয়, তাই ঘোষণার পর থেকেই আবেগে ভাসছেন শাহরুখ খান।
২০২৩ সালের ‘জওয়ান’ সিনেমার জন্যই তিন দশকের ক্যারিয়ারে প্রথমবার জাতীয় পুরস্কারের স্বাদ পেলেন এ সুপারস্টার। তাই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি তিনি। পুরস্কার গ্রহণের অনুভূতিকে আরও স্পেশাল করে তুলতেই পোল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছেন কিং খান।
এদিকে ঘোষণার পর থেকেই শাহরুখ খানের ‘কিং’ সিনেমা নিয়ে উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে। প্রায়শই এই ছবি নিয়ে নিত্যনতুন তথ্য নেটভুবনে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে বিগ বাজেট এ সিনেমার তারকাখচিত কাস্টিং এবং শাহরুখের ‘কিং’ লুক চর্চার শিরোনামে। এমন আবহেই সম্প্রতি বিদেশের শুটিং থেকে ফাঁস হয় বলিউড বাদশার ‘সল্ট অ্যান্ড পিপার’ লুক। যা দেখে অনুরাগীদের প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। কারও কারও ভবিষ্যদ্বাণী, ‘জওয়ান’র মতোই আবারও পর্দায় আগুন ধরাবেন ষাটোর্ধ্ব শাহরুখ।’ এককথায়, বলিউড সুপারস্টারের ‘প্রবীণ লুকে’ নেটিজেনরা মজে আছেন।
