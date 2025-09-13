  2. বিনোদন

রাশমিকাকে জাতীয় ক্রাশ বলা প্রচারের একটি কৌশল : মনোজ বাজপেয়ী

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিগত দিনে ‘যুগ্নুমা’ ছবির প্রচারকালে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী প্রকাশ্যে বললেন, বর্তমান সময়ে অনেক অভিনেতা‑অভিনেত্রীদের ‘বেস্ট অভিনেতা’ বা ‘ন্যাশনাল ক্রাশ’ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এটি করছে প্রচার মাধ্যম। আদতে এগুলো পিআরের কৌশল। কিন্তু এটা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন অভিনেতা।

তিনি জানান, যারা বহু বছর ধরে এই শিল্পে কাজ করেছেন তাদের জন্য এই রকম ট্যাগ অপমানজনক।

তিনি বলেন, ‘আমি অনেকদিন ভালো অভিনয় করেছি। তারপর হঠাৎ শুনলাম কেউ বেস্ট অ্যাক্টর। পরের কয়েক মাস পর অন্য কেউ বেস্ট। কেউ আবার ন্যাশনাল ক্রাশ। এক মাসের মধ্যে সবকিছু বদলে গেছে। কিন্তু কী করে সম্ভব এটা?

ভারতীয় মিডিয়ার দাবি মনোজ তার বক্তব্যে অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাকে টার্গেট করেছেন। রাশমিকাকে ভারতের জাতীয় ক্রাশ বলাতেই বিরক্ত তিনি। যদিও অভিনেত্রী নিজে এই উপাধি প্রসঙ্গে খুব একটা আগ্রহী নন। তার ভাষ্য, ‘এটা ‘ভক্তদের ভালোবাসার প্রতীক। তবে এসব ট্যাগ ক্যারিয়ার গড়ে তোলে না। শুধুমাত্র কাজই সেটা পারে।’

আর মনোজ বলছেন, যারা দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছেন, চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন তাদের জন্য কোনো ট্যাগ তো নেই! তারা কি উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছে? প্রচার হয় তাদের নিয়ে? আনুগত্য, পারফরমেন্স ও গ্রহণযোগ্যতাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। শুধুমাত্র সেলিব্রিটি ট্যাগ বা সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ডের ভিত্তিতে ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা ভালো না।

