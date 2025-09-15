চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেওয়া সেই অভিনেত্রী যা বললেন

চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেওয়া সেই অভিনেত্রী যা বললেন
চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেওয়া সেই অভিনেত্রী কারিশমা শর্মা এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। শুটিংয়ে যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন ভারতীয় এ অভিনেত্রী। চলন্ত ট্রেন থেকে হঠাৎ লাফ দেওয়ায় তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে ইতোমধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি।
ঘটনার দিন শাড়ি পরে ট্রেনে উঠছিলেন কারিশমা। ঠিক সে সময় চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দেন তিনি। কারণ ট্রেনের গতি বেড়ে গেলে ভারসাম্য রাখতে পারছিলেন না কারিশমা। বাধ্য হয়েই লাফ দেন তিনি। এতে আহত হয়ে পড়ে যান অভিনেত্রী। খবর পেয়ে তার সহকর্মী ও ভক্তরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।
তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পোস্ট করার পর সবাই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে আহত কারিশমা খানিকটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন। সেখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি লেখেন, ‘আমি এখন অনেকটা সুস্থ। চিকিৎসক জানিয়েছেন আমার আঘাত গভীর নয়, তবে ক্ষতস্থানে এখনও ব্যথা আছে। সময়ের সঙ্গে তা সেরে যাবে। আমি কৃতজ্ঞ সকলের প্রতি, যারা আমার জন্য প্রার্থনা করেছেন আর ভালোবাসা দিয়েছেন।’
কারিশমা আরও লিখেছেন, ‘এটা আমার জীবনের খুব কঠিন সময় ছিল। এখনও ওই দিনের কথা মনে পড়লে ভয় পাই। তবে আমি ভাগ্যবান যে পাশে পেয়েছি আপনাদের ভালোবাসা আর আমার মায়ের অকৃত্রিম যত্ন। দুর্ঘটনার খবর শুনেই তিনি ফ্লাইটে করে আমার কাছে চলে আসেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাকে শক্তি জুগিয়েছেন।’
বর্তমানে কারিশমা বাসাতেই রয়েছেন। বিশ্রাম ও চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি।
এলআইএ/এমএস