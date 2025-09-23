ব্যাংককে মাসব্যাপী রোমান্সে ইমরান হাশমি-দিশা পাটানি
বলিউডের জনপ্রিয় নায়ক ইমরান হাশমি। রোমান্টিক চরিত্রে তার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সেই ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই। এবার তিনি ফিরছেন নতুন প্রজন্মের নায়িকা দিশা পাটানির সঙ্গে। বর্তমানে তারা ব্যস্ত আছেন ‘আওয়ারাপন ২’ ছবির শুটিংয়ে।
থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলছে ছবিটির দৃশ্যধারণ। নির্মাতা বিশেশ ভাট এবং নিটিন কাকার বলছেন, পুরো শুটিং মাসব্যাপী চলবে কাজ। সিনেমার প্রায় অর্ধেক দৃশ্যায়ন ব্যাংককে শেষ করা হবে।
এক সূত্র জানিয়েছে, ‘এই শুটিংয়ে প্রধান দুই নায়ক-নায়িকা এবং পুরো টিম ব্যাংককে অবস্থান করবে এক মাস ধরে। পুরো কাহিনীও ব্যাংকককে ঘিরে আবর্তিত। তাই বাস্তব লোকেশনেই হবে কাজ।’
প্রযোজক বিশেশ ভাট এই ছবির সংগীতের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন। সূত্রের কথায়, ‘আওয়ারাপন সিরিজের ছবিগুলোতে সংগীত সবসময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্বিতীয় কিস্তি ফ্যানদের হতাশ করবে না। ব্যাংককের শুটিং শেষে নভেম্বর মাসে আরেকটি শুটিং সেশন হবে। আশা করা হচ্ছে, পুরো কাজ আগামী জানুয়ারিতে শেষ করা যাবে।’
সূত্র আরও জানিয়েছে, ‘আওয়ারাপন ২’ ছবির মুক্তির দিনক্ষণ আগামী বছরের ৩ এপ্রিল নির্ধারিত।
ইমরান হাশমি ছবিটিতে আবারও শিবম চরিত্রে ফিরতে উত্তেজিত হয়ে আছে। দিশাও প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে পুরো ছবির রোমান্টিক যাত্রা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন।
এলআইএ/এমএস