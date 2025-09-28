সমাবেশে ৩৯ জনের মৃত্যু, বিজয় থালাপতির বাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার

সমাবেশে ৩৯ জনের মৃত্যু, বিজয় থালাপতির বাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার
থালাপতি বিজয়ের জনসভাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পদদলিত হয়ে মারা গেছেন ৩৯ জন। শনিবার তামিলনাড়ু কারুরের দূর্ঘটনায় আরও আহত হয়েছেন শতাধিক। এই ঘটনার পর স্থানীয়দের ক্ষোভ অভিনেতার দিকেও যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হামলার আশঙ্কায় চেন্নাইয়ে তার বাসভবনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, তামিলনাড়ু সরকারও পরিস্থিতি নজরে রেখেছে। প্রশাসনের শঙ্কা, হতাহতদের পরিবারের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে বিজয়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটতে পারে। তাই তার বাড়ির নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে।
এদিকে নিহতদের স্মরণ করে বিজয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘আমার হৃদয় বিদীর্ণ। শোক প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। আর আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ইতোমধ্যেই অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট বিচারপতি অরুণা জগদীশনের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে।
‘তামিলাগা ভেট্ট্রি কাজগম’-এর সমাবেশে যোগ দিতে সকাল থেকে বিজয়ের সমর্থকরা সমাবেশস্থলে ভিড় জমান। অনেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বিজয়ের আগমন দেরি হওয়ায় ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখনোই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীসহ বহু রাজনীতিক শোক জানিয়েছেন নিহতদের পরিবারের প্রতি।
