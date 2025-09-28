সহকারীর মৃত্যুতে যা বললেন নায়িকা মুনমুন

সহকারীর মৃত্যুতে যা বললেন নায়িকা মুনমুন
চিত্রনায়িকা মুনমুনের সহকারী ছিলেন মাহি অর্ণব। তিনি মারা গেছেন। বিষয়টি জানিয়েছেন মুনমুন নিজেই। তবে কিভাবে মারা গেছেন, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি অভিনেত্রী।
মুনমুন তার ফেসবুকে লেখেন, ‘আমার দীর্ঘদিনের এসিস্ট্যান্ট মাহি অর্ণব আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হঠাৎ করেই খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগছে। ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাহি আমার সঙ্গে কাজ করেছে।’
আলোচিত এই অভিনেত্রী বলেন, ‘এখনো কানে বাজে তার কথা। ফোন করে বলতো, ‘আপু কবে শুটিং করবা’, ‘কবে শো আছে?’। আর কাজে গেলে আমার সঙ্গে সেলফি তুলতে ভীষণ ভালোবাসতো। আপনারা যারা মাহিকে চেনেন তারা দোয়া করবেন মাহির জন্য। খুব দুঃখি ছেলে ছিল।’
নায়িকা মুনমুন আরও বলেন, ‘২০১৯ সালে ওর মা মারা যাবার পর খুব কান্না করেছিল আমাকে বলেছিল আপু আমিও আমার আম্মার কাছে চলে যাব। সেদিন মাহিকে আমি কোনো সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাইনি। আজ মাহিও ওর আম্মার কাছে চলে গেল।
দুই মাস আগেও ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল কত দোয়া করল আমাকে মনের থেকে। সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ তা’আলা যেন ওকে জান্নাতে থাকার তৌফিক দান করেন।’
