সমাবেশে হতাহতের ঘটনায় কত ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন থালাপতি বিজয়

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জনসভায় বক্তব্য দিচ্ছেন থালাপতি বিজয়। ছবি: সংগৃহীত

প্রিয় নায়ক থালাপতি বিজয়কে এক নজর কাছ থেকে দেখার উত্তেজনায় প্রাণ গেলো ১০ শিশু এবং ১৬ জন নারীসহ ৩৯ জনের। হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি ৫১ জন। আহত শতাধিক। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে ভারতের তামিলনাড়ুর করুর ভ্যালিতে এ ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। বড়পর্দার নায়ক থালাপতি বিজয় সম্প্রতি সক্রিয় রাজনীতির মাঠে নেমেছেন। তৈরি করেছেন নতুন দল ‘তামিলাগা ভেটরি কাজাগম’। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তার দলের জনসভায় এ দুর্ঘটনায় মর্মাহত বিজয়। এবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিলেন এ অভিনেতা।

প্রিয় অভিনেতাকে সামনে থেকে দেখতে একসঙ্গে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান অনেক অনুরাগী। ভিড়ের মাঝে নিজেদের সামলাতে না পেরে কেউ কেউ পড়ে যান মাটিতে। তাদের ওপর দিয়েই চলে যান অন্যরা। তুমুল ধাক্কাধাক্কিতে একাধিক শিশুও অভিভাবকদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। ভিড় সামাল দিতে ততক্ষণে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। তারপরই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

এরই মধ্যে তামিলনাড়ু সরকার নিহতদের প্রতি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ লাখ রুপি দেবে বলে জানিয়েছে। আহতদের পরিবারপিছু দেওয়া হবে এক লাখ রুপি। যাকে ঘিরে এমন ঘটনা ঘটে গেলো, সেই বিজয় জানিয়েছেন, নিহতদের পরিবারের জন্য ২০ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেবেন তিনি। আহতদের দেবেন ২ লাখ রুপি।

এই ঘোষণার পাশাপাশি বিজয় এক্স-এ লেখেন, ‘আমি যাদের সঙ্গে দেখা করেছি তাদের সবার মুখ আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। প্রিয়জনদের কথা ভেবে আমার হৃদয়ে কষ্ট হচ্ছে। আমার হৃদয় এই প্রিয়জনদের হারানোর যন্ত্রণায় শোকাহত। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি তাদের প্রতি। একই সঙ্গে সবার দুঃখ ভাগ করে নিতে চাইছি।’ যদিও এসবের মাঝে বিজয়ের বাড়িতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

