বলিউডের আধুনিক প্রেমকাহিনির নায়ক তিনি, ভার্সেটাইল অভিনেতাও

প্রকাশিত: ১০:১৯ এএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রণবীর কাপুর। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত অভিনেতা রণবীর কাপুর। এ সুপারস্টারের আজ (২৮ সেপ্টেম্বর) জন্মদিন। ১৯৮২ সালের এই দিনে মুম্বাইয়ে জন্ম নেওয়া রণবীর আজ শুধু কাপুর পরিবারেই নয়, পুরো ভারতীয় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতেই শক্তিশালী এক নাম।

সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন বলিউডের আধুনিক প্রেমকাহিনির এ নায়ক। সেইসঙ্গে তার প্রজন্মের সবচেয়ে ভার্সেটাইল অভিনেতা হিসেবে তাকেই ভাবা হয়। রকস্টার, বরফি!, সাঞ্জু ছবিগুলো তার সু-অভিনয়ের প্রমাণ বহন করছে।

রণবীরের রক্তেই যেন সিনেমা মিশে আছে। তার দাদা রাজ কাপুর, বাবা ঋষি কাপুর এবং মা নীতু সিং সবাই ছিলেন বলিউডের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই উত্তরাধিকার বহন করেই ২০০৭ সালে সঞ্জয় লীলা বনসালির ‘সাওয়ারিয়া’ সিনেমার মাধ্যমে অভিষেক হয় তার। সিনেমা বাণিজ্যিক সাফল্য না পেলেও দর্শক-সমালোচকের চোখে পড়ে যান রণবীর।

পরবর্তীতে ‘ওয়েক আপ সিড’, ‘আজব প্রেম কি গজব কাহানি’, ‘রকস্টার’, ‘বরফি!’, ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’, ‘তামাশা’, ‘সাঞ্জু’সহ বেশকিছু সিনেমাতেই নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরেছেন তিনি। বিশেষ করে ‘বরফি!’ সিনেমায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী চরিত্রে তার অভিনয় আজও বলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স হিসেবে বিবেচিত হয়।

ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনেও আলোচনায় থেকেছেন রণবীর কাপুর। প্রেম, সম্পর্ক ও ভাঙনের গল্পে তার নাম সবসময়ই ছিল শিরোনামে। অবশেষে ২০২২ সালে দীর্ঘদিনের সহ-অভিনেত্রী ও প্রেমিকা আলিয়া ভাটকে বিয়ে করেন তিনি। গত বছর জন্ম নেয় তাদের কন্যা রাহা, যে এখন কাপুর-ভাট পরিবারের প্রাণকেন্দ্র।

সম্প্রতি ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ সিনেমায় রণবীরের অভিনয় নতুন মাত্রা যোগ করেছে ক্যারিয়ারে। তার নতুন কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্মাতা এস.এস. রাজামৌলীর সঙ্গে একটি বড় বাজেটের অ্যাকশন সিনেমা, যা ঘিরে ভক্তদের প্রত্যাশা তৈরি করেছে। পাশাপাশি সঞ্জয় লীলা বানসালির একটি সিনেমাতেও কাজ করছেন তিনি। সেখানে তার সঙ্গে অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল।

৪৩ বছরে পা রাখতে চলা এই অভিনেতা এরই মধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে তিনি শুধু ‘স্টারকিড’ নন, বরং নিজস্ব দক্ষতায় বলিউডের শীর্ষ সারির অভিনেতা। তার অভিনয়ে যেমন রয়েছে কাপুর পরিবারের ঐতিহ্যের ছাপ, তেমনি আছে আধুনিক বলিউড নায়কের স্বকীয়তা।

রণবীর কাপুরের জন্মদিন উপলক্ষে ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছায় ভাসাচ্ছেন। আগামী দিনগুলোতেও তার অভিনয় ভক্তদের হৃদয়ে নতুন নতুন রঙ যোগ করবে—এমনটাই প্রত্যাশা সিনেমাপ্রেমীদের।

এমএমএফ/এলআইএ/এমএস

