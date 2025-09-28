হাসিনের আয়োজনে কনা গাইলেন ‘নীরবে’

হাসিনের আয়োজনে কনা গাইলেন ‘নীরবে’
সংগীতপ্রেমীদের জন্য সুখবর নিয়ে এলেন সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা। নতুন গান নিয়ে হাজির হয়েছেন তিনি। নতুন গানটির নাম ‘নীরবে’। গানটি প্রকাশ হয়েছে নতুন প্রজন্মের সংগীত পরিচালক হৃদয় হাসিনের পরিকল্পনায় তৈরি ‘হৃদয় হাসিন ফিচারিং ভ্যারিয়াস আর্টিস্টস’ প্রজেক্টের প্রথম প্রকাশিত গান হিসেবে।
গানটি লিখেছেন সৈয়দা হেমা। এতে সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হৃদয় হাসিন।
কনা গানটি নিয়ে বলেন, ‘গানটা আমার খুব ভালো লেগেছে। অনেকটা ৯০ দশকের ব্যান্ডের গানগুলোর মতো, সেই কারণে আরও ভালো লেগেছে। কথাগুলোও সুন্দর। আর হাসিনের কাজ আমার সবসময়ই পছন্দের। আশা করছি শ্রোতারা গানটি পছন্দ করবেন।’
হৃদয় হাসিন বলেন, ‘কনা আমার খুব প্রিয় একজন শিল্পী ও মানুষ। রেট্রো ক্লাসিক ধরণের এই গানটি তার কথা ভেবেই করা হয়েছে। আশা করি শ্রোতারা আমাদের এই চেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করবেন।’
তিনি আরও জানান, ‘হৃদয় হাসিন ফিচারিং ভ্যারিয়াস আর্টিস্টস’ প্রজেক্টের প্রথম সিজনে কনা ছাড়াও গান গেয়েছেন সংগীতশিল্পী লিজা ও নদী। প্রতিটি গান ভিন্ন ধরনের হওয়ায় ভবিষ্যতের গানগুলোতেও বৈচিত্র্য থাকবে।
কনার ‘নীরবে’ গানটি প্রকাশিত হয়েছে হৃদয় হাসিনের ইউটিউব চ্যানেলে। পরবর্তী গানগুলোও পর্যায়ক্রমে একই চ্যানেল থেকে প্রকাশিত হবে।
