  2. বিনোদন

কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা
কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা। ক্যাপশন ০২ : বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুরের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সান্যা মালহোত্রা, রোহিত সরাফ

বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত রোমান্টিক-কমেডি গল্পের ‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারি’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। বহুল আলোচিত সিনেমাটি বক্স অফিসে মোটামুটি সাড়া পাচ্ছে। তবে গত সোমবার আয় ৪২ শতাংশ কমে ৩.১৫ কোটি রুপি ঘরে তুলেছে।

শুক্রবারের তুলনায় আয় কমলেও ছবিটি ভালো আয় ধরে রেখেছে। প্রথম পাঁচ দিনে ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৩.৯০ কোটি রুপি।

ছবিটি প্রথম সপ্তাহে অনুরূপ আয় ধরে রাখলে ভারতজুড়ে আভ্যন্তরীন মোট আয় আনুমানিক ৪০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছে ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’। এই ছবিটি খুব ভালো ব্যবসা করছে। দর্শকের আকর্ষণ এই সিনেমাকে কেন্দ্র করেই। তাই বরুণ-জাহ্নবী জুটিকে বেশ চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগুতে হবে।

কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা

তাদের ‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারি’ ছবিটি বক্স অফিসে প্রথমদিন আয় করেছিল ৯.২৫ কোটি রুপি। এরপর দ্বিতীয় দিন ৫.৫০ কোটি, তৃতীয় দিন ৭.৫০ কোটি, চতুর্থ দিন ৮.০০ কোটি এবং পঞ্চম দিন ৩.১৫ কোটি রুপি যোগ করতে পেরেছে।

শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত এই সিনেমায় বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুরের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সান্যা মালহোত্রা, রোহিত সরাফ, মানীশ পল, অক্ষয় ওবেরয় ও অভিনব শর্মা।

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সেই বিয়ের কথা স্বীকার করলেন পরীমনি

সেই বিয়ের কথা স্বীকার করলেন পরীমনি

পরীমনি
পশ্চিমবঙ্গে জয়া আহসানের ছবিতে আগুন-বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গে জয়া আহসানের ছবিতে আগুন-বিক্ষোভ

জয়া-আহসান
স্ত্রীর প্রেমিক ও নিজের প্রেমিকার নামে হিরো আলমের মামলা

স্ত্রীর প্রেমিক ও নিজের প্রেমিকার নামে হিরো আলমের মামলা

ওটিটি