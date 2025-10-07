কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা

কেমন আয় করছে বরুণ-জাহ্নবীর সিনেমা
বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত রোমান্টিক-কমেডি গল্পের ‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারি’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। বহুল আলোচিত সিনেমাটি বক্স অফিসে মোটামুটি সাড়া পাচ্ছে। তবে গত সোমবার আয় ৪২ শতাংশ কমে ৩.১৫ কোটি রুপি ঘরে তুলেছে।
শুক্রবারের তুলনায় আয় কমলেও ছবিটি ভালো আয় ধরে রেখেছে। প্রথম পাঁচ দিনে ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৩.৯০ কোটি রুপি।
ছবিটি প্রথম সপ্তাহে অনুরূপ আয় ধরে রাখলে ভারতজুড়ে আভ্যন্তরীন মোট আয় আনুমানিক ৪০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তবে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছে ‘কান্তারা: অধ্যায় ১’। এই ছবিটি খুব ভালো ব্যবসা করছে। দর্শকের আকর্ষণ এই সিনেমাকে কেন্দ্র করেই। তাই বরুণ-জাহ্নবী জুটিকে বেশ চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগুতে হবে।
তাদের ‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারি’ ছবিটি বক্স অফিসে প্রথমদিন আয় করেছিল ৯.২৫ কোটি রুপি। এরপর দ্বিতীয় দিন ৫.৫০ কোটি, তৃতীয় দিন ৭.৫০ কোটি, চতুর্থ দিন ৮.০০ কোটি এবং পঞ্চম দিন ৩.১৫ কোটি রুপি যোগ করতে পেরেছে।
শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত এই সিনেমায় বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুরের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সান্যা মালহোত্রা, রোহিত সরাফ, মানীশ পল, অক্ষয় ওবেরয় ও অভিনব শর্মা।
