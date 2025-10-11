  2. বিনোদন

স্বামীর মৃত্যুর পরও সিঁদুর পরায় বিতর্ক, মুখ খুললেন জুবিনের স্ত্রী

প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
স্বামীর মৃত্যুর পরও সিঁদুর পরায় বিতর্ক, মুখ খুললেন জুবিনের স্ত্রী
সিঁদুর বিতর্কে মুখ খুললেন জুবিনের স্ত্রী গরিমা

আসামের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গের মৃত্যুর পরও থামছে না আলোচনা। এবার নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তার স্ত্রী গরিমা সাইকিয়ার সিঁথির সিঁদুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক ছবি ও ভিডিওতে গরিমার কপালে সিঁদুর দেখা যাওয়ার পর থেকেই নেটিজেনদের একাংশ শুরু করেছেন নানা সমালোচনা। তবে এবার নীরবতা ভেঙে নিজেই মুখ খুললেন গরিমা।

এক আবেগঘন বার্তায় গরিমা বলেন, ‘আমার সিঁদুর পরা নিয়ে অনেকেই কথা বলছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, কিছুই বলব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিষয়টি সবাইকে বোঝানো দরকার। জুবিনের মৃত্যুর পর আমি সিঁথি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি সারাজীবন সিঁদুর পরে থাকব। আমার মন বলে, আমি আবার জুবিনের সঙ্গে দেখা করব। পরের জন্মেও আমি তাকেই চাই। তাই এই সিঁদুর।’

জানা যায়, পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার গরিমা সাইকিয়া আসামের গোঘাটের মেয়ে। সংগীতশিল্পী জুবিনের গান শুনে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে একসময় তাকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই থেকেই শুরু বন্ধুত্ব, পরে প্রেম। অবশেষে ২০০২ সালে বিয়ে করেন দুজন।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মারা যান জুবিন গার্গ। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালে যোগ দিতে গিয়ে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় ঘটে দুর্ঘটনা। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পুরো আসাম শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

এদিকে, গায়কের মৃত্যু কেন্দ্র করে চলছে নানা জল্পনা। তদন্তে নেমে জুবিনের ম্যানেজার, ড্রামার ও আয়োজকসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশ। পাশাপাশি গায়কের ব্যান্ডের সদস্য গায়িকা অমৃতপ্রভাকেও আটক করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

