দীপিকার বদলে আলিয়া

দীপিকার বদলে আলিয়া
বলিউডের জনপ্রিয় মেগাবাজেট সিনেমা ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ মুক্তি পেয়ে ভালোই ব্যবসা করেছিল। সেই সাফল্যে ছবিটির সিক্যুয়াল তৈরি হচ্ছে। তবে কাজ শুরুর আগে শুরু হয় নায়িকা নিয়ে জটিলতা। কিছু কারণে ছবির টিমের সঙ্গে একমত না হওয়ায় সরে গেছেন আগের পর্বের নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোন।
এবার শোনা যাচ্ছে, তার পরিবর্তে ছবিতে প্রভাসের বিপরীতে দেখা যেতে পারে আলিয়া ভাটকে।
দীপিকা পাড়ুকোনের তুলনায় বলিউডে ক্যারিয়ারের বয়স কম হলেও, আলিয়া ভাট গত কয়েক বছরে নিজের জায়গা শক্ত করে নিয়েছেন। ‘গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়’ এবং অন্যান্য হিট ছবির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, বড় প্রযোজনা থেকে দর্শক মনে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব।
শুধু তাই নয়, সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক পোশাক সংস্থা দীপিকা পাড়ুকোনকে ছাঁটাই করে আলিয়ার নাম ঘোষণা করেছে বিজ্ঞাপনী দূত হিসেবে। বিষয়টি বেশ আলোচনার ঝড় তুলেছে।
এবার নতুন গুঞ্জনে বলা হচ্ছে, ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছবির সিক্যুয়ালে দীপিকার জায়গায় আলিয়া ভাটকে দেখা যেতে পারে। ছবির প্রযোজনা সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, সুমতী চরিত্রের জন্য আলিয়ার সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা চলছে। তবে নির্মাতা বা আলিয়া এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেননি।
এর পেছনে একটি কারণ হিসেবে আলোচনায় রয়েছে দীপিকার ‘আট ঘণ্টার বেশি শুটিং করব না’ শর্ত। এর ফলে কিছু প্রজেক্টে তার অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থা জানায়, সিক্যুয়ালে কাজ করতে হলে দায়বদ্ধতার প্রয়োজন। দীপিকার শর্তের সঙ্গে সেই দায়বদ্ধতার শর্ত মেলেনি। তাই তার বিকল্প ভাবতে হচ্ছেই।
আর সেই বিকল্প হতে যাচ্ছেন আলিয়া ভাট। বলিউডপাড়ায় বিষয়টি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে যখন আলিয়া ভাটের সঙ্গে দীপিকার তুলনা এবং তাদের ফ্যান বেসের প্রতিক্রিয়া চলছে তখন বেশ জমে উঠেছে গুঞ্জনটি।
