ফিল্মফেয়ারে লাপাতা লেডিজের জয়জয়কার, আরও বিজয়ী যারা

ফিল্মফেয়ারে লাপাতা লেডিজের জয়জয়কার, আরও বিজয়ী যারা
বলিউডের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস। এবারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পুরস্কারটির ৭০তম আসর। ‘ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’- এর জমকালো আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হয় শনিবার (১১ অক্টোবর) ভারতের আহমেদাবাদের কাঁকারিয়া লেকের একেএ এরিনায়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন শাহরুখ খান, করণ জোহর ও মনীশ পল।
মঞ্চ মাতিয়েছেন শাহরুখ, কৃতি শ্যানন, কাজলসহ আরও অনেক তারকা।
পুরো আসরের সবচেয়ে বড় জয় এসেছে ‘লাপাতা লেডিজ’-এর ঝুলিতে। কিরণ রাও পরিচালিত ছবিটি একাই ১৩টি বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়ে। এর মধ্যে রয়েছে সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা সংলাপ, সেরা সংগীত, সেরা অভিনেত্রী (সমালোচক), সেরা পার্শ্ব অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সেরা নবাগত অভিনেত্রী সহ আরও অনেক পুরস্কার।
অভিনয়ে সেরা অভিনেতার পুরস্কার ভাগাভাগি করেছেন দুই তারকা অভিষেক বচ্চন (‘আই ওয়ান্ট টু টক’) এবং কার্তিক আরিয়ান (‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’)। আর সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার উঠেছে আলিয়া ভাটের (‘জিগরা’) হাতে।
বিজয়ীদের তালিকা সংক্ষেপে
সেরা অভিনেতা (প্রধান চরিত্রে): অভিষেক বচ্চন (আই ওয়ান্ট টু টক), কার্তিক আরিয়ান (চান্দু চ্যাম্পিয়ন)
সেরা অভিনেত্রী (প্রধান চরিত্রে): আলিয়া ভাট (জিগরা)
সেরা অভিনেতা (সমালোচক): রাজকুমার রাও (শ্রীকান্ত)
সেরা অভিনেত্রী (সমালোচক): প্রতিভা রান্তা (লাপাতা লেডিজ)
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা (পুরুষ): রবি কিষাণ (লাপাতা লেডিজ)
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী (নারী): ছায়া কদম (লাপাতা লেডিজ)
সেরা পরিচালক: কিরণ রাও (লাপাতা লেডিজ)
সেরা গল্প: আদিত্য ধর ও মোনাল ঠক্কর (আর্টিকেল ৩৭০)
সেরা সংলাপ: স্নেহা দেশাই (লাপাতা লেডিজ)
সেরা সংগীত: রাম সম্পত (লাপাতা লেডিজ)
সেরা গায়ক: অরিজিৎ সিং (লাপাতা লেডিজ)
সেরা গায়িকা: মধুবন্তী বাগচি (স্ত্রী ২)
সেরা নবাগত অভিনেত্রী: নিতাংশি গোয়েল (লাপাতা লেডিজ)
সেরা নবাগত অভিনেতা: লক্ষ্য (কিল)
সেরা নবাগত পরিচালক: কুনাল খেমু (মাদগাঁও এক্সপ্রেস), আদিত্য সুহাস জাম্ভলে (আর্টিকেল ৩৭০)
সমালোচকদের নির্বাচিত সেরা ছবি: আই ওয়ান্ট টু টক
এছাড়া লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দুই কিংবদন্তি জিনাত আমান ও শ্যাম বেনেগাল। আর আরডি বর্মন অ্যাওয়ার্ড ফর আপকামিং ট্যালেন্ট ইন মিউজিক গেছে অচিন্ত ঠাক্করের হাতে। তিনি ‘জিগরা’ ও ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি’ ছবির জন্য পুরস্কারটি পেয়েছেন।
এলআইএ/এমএস