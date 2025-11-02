শাহরুখ খানের জন্মদিনে কী চমক দেবে ‘কিং’
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খানের প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘কিং’। ছবিটিকে ঘিরে আলোচনা শেষই হচ্ছে না। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে দর্শক ও ভক্তরা ছবিটির প্রতিটি খবরে কৌতূহলী। ছবির নির্মাতা ও টিম এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা দেয়নি। এই বিষয়টি সিনেমাটির উন্মাদনা আরও বাড়িয়েছে।
জানা গেছে, ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা শাহরুখের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভক্তদের জন্য ‘কিং’-এর পক্ষ থেকে একটি চমক থাকবে। বলিউড সূত্রের খবর, চলচ্চিত্র ‘কিং’ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে ছবির নির্মাতা টিম সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাহরুখ খানের জন্মদিন ২ নভেম্বর কিছু বিশেষ উপহার দিতে।
আরও পড়ুন
জন্মদিনের আগেই চমক, নতুন সিনেমার নাম ঘিরে ধোঁয়াশা শাহরুখের
ফাঁস হলো শাহরুখ খানের গোপন ছবি ও ভিডিও!
সূত্রের আরও তথ্য অনুযায়ী, শুধু ছবির শিরোনামই প্রকাশ করা হবে না বরং শাহরুখ খানের ‘কিং’-এর একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যও সামনে আনা হতে পারে। নির্মাতারা মনে করছেন, এটি দর্শক ও ভক্তদের জন্য দারুণ চমক হবে এবং ছবির জনপ্রিয়তা আরও বাড়াবে।
চলচ্চিত্রের বিষয়টি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে চলমান শিল্প সূত্রের খবর অনুযায়ী, ছবিটি কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ড থেকে অনুমোদন পেয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই তথ্য স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
‘কিং’-এ শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করছেন তার কন্যা সুহানা খান। এছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, রানি মুখার্জি, জাইদীপ আহলাওয়াত, অভয় বর্মা, অর্জাদ ওয়ারসি, রাঘব জুয়্যাল, অক্ষয় ওবেরয়, জ্যাকি শ্রফ এবং কিরণবীর মালহোত্রাসহ আরও অনেককে।
এলআইএ/জেআইএম