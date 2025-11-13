বিজয়ের হাতে চুম্বন, প্রকাশ্যে প্রেম নিবেদন রাশমিকার

বিজয়ের হাতে চুম্বন, প্রকাশ্যে প্রেম নিবেদন রাশমিকার
দীর্ঘ আট বছর ধরে গুঞ্জন চলছে রাশমিকা মন্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে ঘিরে। প্রেমের খবর বারবার শোনা গেলেও মুখ খুলে কিছুই জানাননি দুজনের কেউই। তবে অবশেষে সেই নীরবতা ভাঙল। ভারতের হায়দারাবাদে ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ সিনেমার সাফল্য উদযাপনের অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যেই প্রেম নিবেদন করলেন দক্ষিণী এই তারকাযুগল।
অনুষ্ঠানে সবার সামনেই রাশমিকার হাতে চুম্বন করেন বিজয়। অন্যদিকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে লাজুক মুখে হবু স্বামীকে উদ্দেশ করে প্রেমের কথা বলেন রাশমিকা। অভিনেত্রী বলেন, “প্রত্যেকের জীবনে একজন বিজয় দেবেরাকোন্ডা থাকা দরকার। কারণ ওর মতো একজন মানুষ পাশে থাকা সত্যিই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।”
‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ ছবির শুরু থেকে বিজয়ের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে রামমিকা আরও বলেন, “বিজু, তুমি প্রথম দিন থেকেই এই ছবির সঙ্গে যুক্ত ছিলে। এখন এর সাফল্যের অংশ হয়েও পাশে রয়েছো। তুমি মন থেকে এই পুরো যাত্রায় থেকেছো।”
বিয়ের গুঞ্জনের মধ্যেই তাদের এই প্রকাশ্য ‘প্রেমালাপ’ এখন সিনেদুনিয়ার আলোচনায়। বলিপাড়াজুড়ে শোনা যাচ্ছে, আগামী ২০২৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের উদয়পুরে রাজকীয় আয়োজনে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন রাশমিকা মন্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা।
এমএমএফ/জেআইএম