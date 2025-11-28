নারী হেনস্তা নিয়ে সরব ঐশ্বরিয়া

নারী হেনস্তা নিয়ে সরব ঐশ্বরিয়া
রাস্তাঘাট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া-সব জায়গাতেই প্রায়শই নারী হেনস্তার ঘটনা উঠে আসে। আর এমন ঘটনার পরই অনেকে দায় চাপান মেয়েদের পোশাক–আশাকের ওপর। স্কার্টের দৈর্ঘ্য, ব্লাউজের কাট, শাড়ির আঁচল-সব কিছু নিয়েই চলে কটাক্ষ। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কদর্য ভাষায় আক্রমণের শিকার হন নারীরা। ঠিক এই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন।
কয়েক সপ্তাহ আগেই নিজের শরীরী গড়ন নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় কটূক্তির শিকার হয়েছেন তিনি। বিশেষ করে ওজন নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছিল নেটদুনিয়ার একাংশ। পোশাক নিয়েও নেমেছিল নানা মন্তব্যের বন্যা। সেই অভিজ্ঞতাই যেন আরও দৃঢ় করেছে অভিনেত্রীকে। এবার নারীহেনস্তা নিয়ে জোরালো বার্তা দিলেন তিনি।
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক একটি প্রসাধনী ব্র্যান্ডের ইভেন্টে যোগ দেন ঐশ্বরিয়া। সেখানেই তাকে প্রশ্ন করা হয়-রাস্তায় হেনস্তার মুখে পড়লে নারী কীভাবে তা মোকাবিলা করবেন? জবাবে তিনি বলেন, ‘হেনস্তাকারীর চোখ এড়িয়ে গেলেই রেহাই পাওয়া যায়-এ ধারণা ভুল। সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকাতে শিখুন। মাথা উঁচু করে হাঁটুন।’
নারীদের জন্য তার আরও পরামর্শ, ‘মনে রাখবেন-আমার শরীর, আমার সম্পদ। নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে কখনো আপস করবেন না। আত্মবিশ্বাসই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। দরকার হলে নিজের জন্য নিজেই দাঁড়াবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পোশাক বা লিপস্টিকের রঙকে দোষ দেবেন না। হেনস্তার শিকার হলে সেটি কখনোই আপনার দোষ নয়।’
