নিশ্চিত হলো নতুন ডন হচ্ছেন রণবীর সিং
অবশেষে ‘ডন ৩’ নিয়ে মুখ খুলেছেন এর পরিচালক ফারহান আখতার। তিনি নিশ্চিত করেছেন, নতুন ডনে মূল চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর সিংকেই। এর শুটিং আগামী ২০২৬ সালে শুরু হবে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সিনেমাটিতে রণবীরকে নিয়ে সব গুঞ্জন শেষ হলো।
ফারহান সম্প্রতি ফিল্মফেয়ারকে বলেন, ‘আমরা আগামী বছর শুটিং শুরু করছি। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় আপডেট যা আমি দিতে পারি।’
ফারহান আখতার এই বিষয়টি জানান তার নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘১২০ বাহাদুর’-এর প্রচারের সময়। এই যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রটি ২১ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে। ভারত-চীন যুদ্ধ ১৯৬২ ও মেজর শাইতান সিং ভাটির বাস্তব কাহিনীভিত্তিক সিনেমা এটি। সিনেমাটি ইতিমধ্যেই দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
সেখানেই আলোচনা হওয়ায় ফারহানের ‘ডন ৩’ তার ফ্যানদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
‘ডন ৩’ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গুঞ্জন চলছিল যে সিনেমাটি সম্ভবত বাতিল হয়েছে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী অংশের ঘোষণা ২০২৩ সালের আগস্টে আসে। এরপর থেকেই বিষয়টি আলোচনায় ছিল। ফারহানের নিশ্চিতকরণ প্রমাণ করে যে প্রজেক্টটি আসছে।
নতুন অংশটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করবে। রণবীর সিং ডনের চরিত্রে অভিনয় করবেন। পূর্বে শাহরুখ খান ২০০৬ সালের ‘ডন’ ও ২০১১ সালের ‘ডন ২’-এ করেছেন। শাহরুখের অভিনয় এখনও ভক্তদের কাছে জনপ্রিয়। তারও আগে ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছেন। তাই রণবীরের অভিনয় কতোটা জমজমাট হবে সে নিয়ে আলোচনা চলছে।
