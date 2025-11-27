  2. বিনোদন

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর নীরবতা ভেঙে প্রথম পোস্টে যা বললেন হেমা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
হেমা মালিনী ও ধর্মেন্দ্র । ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে হারানোর বেদনায় স্তব্ধ পুরো ভারতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গন। ২৪ নভেম্বর এ গুণী অভিনেতার প্রয়াণের পর শোকের আবহ নেমে এসেছে সহকর্মী থেকে অনুরাগী-সবার মাঝেই। ঠিক এই সময়েই নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন অভিনেতার ‘ড্রিমগার্ল’ হেমা মালিনী। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর এটাই তার প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট।

হেমা মালিনী শেয়ার করেছেন স্বামী ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কাটানো নানান বিশেষ মুহূর্তের ছবি। লিখেছেন হৃদয়ছোঁয়া বার্তা- ‘ধরম জি আমার সবকিছু ছিলেন। তিনি আমার স্বামী, আমাদের দুই মেয়ে এষা ও অহনার স্নেহময় বাবা, আমার বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। জীবনের প্রতিটি ওঠাপড়ায় তাকে পাশে পেয়েছি। আমার পৃথিবীজুড়েই তিনি ছিলেন।’

তিনি আরও জানান, ‘নিজের ব্যবহার ও সৌজন্যে আমাদের পুরো পরিবারকে আপন করে নিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। তার অভিনয়, একাগ্রতা ও কর্মদক্ষতা তাকে আলাদা করেছে সবার থেকে। তার তুলনা নেই, তিনি নিজেই নিজের তুলনা। এত বছরের পথচলায় তিনিই ছিলেন আমার সঙ্গী। এই মৃত্যু একান্তই আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি, যার শোক আমৃত্যু বহন করব।’

হেমা লিখেছেন, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া অগুনতি সুখস্মৃতিই এখন তার ভরসা হয়ে থাকবে বাকি জীবনের পথচলায়।

২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের একটি পাঁচতারকা হোটেলে ধর্মেন্দ্রর স্মরণসভা আয়োজন করেছে দেওল পরিবার। বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত পরিবার, বন্ধু এবং চলচ্চিত্র অঙ্গনের ঘনিষ্ঠজনরা স্মৃতিচারণ করবেন এই মহাতারকার।

