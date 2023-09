‘জওয়ান’র অগ্রিম বুকিং শুরুর ২ ঘণ্টায় ৪১ হাজার টিকিট বিক্রি

অপেক্ষার প্রহর শেষ করে আসছে বলিউড বাদশার ‘জওয়ান’। চলতি মাসের ৭ তারিখে প্রেক্ষাগৃহে নতুন রূপে দেখা দেবেন কিং খান শাহরুখ। বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার ট্রেলার। আজ (১ সেপ্টেমর) শুরু হয়েছে অগ্রিম টিকিট বুকিংও।

প্রাথমিক তথ্য থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, শুরু থেকেই বক্স অফিসে ঝড় তুলবে ‘জওয়ান’। এদিকে ‘জওয়ান’ সিনেমার অগ্রিম টিকিট বুকিং বিক্রি শুরু হয়েছে। এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন শাহরুখ ভক্ত-অনুরাগীরা।

গতকাল ট্রেলার প্রকাশের পর সেই উত্তেজনার কয়েকগুণ বেড়ে গেছে সিনেমাপ্রেমীদের। আজ (১ সেপ্টেমর) সকালেই শাহরুখ খানের একটি ভিডিও পোস্ট করে অ্যাডভান্স শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

অগ্রিম বুকিং শুরু হতেই ঝড়ের গতিতে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। জানা গেছে, টিকিটের দাম ছুঁয়েছে ২ হাজার ৪০০ রুপিতে। তাও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তেই। শাহরুখ খানের ব্লকবাস্টার ‘পাঠান’ সিনেমার আট মাস পর সেই একই উন্মাদনা দেখছেন পরিবেশকরা।

একাধিক ফিল্ম ট্রেড অ্যানালিস্ট সূত্রে জানা গেছে, ‘জওয়ান’ সিনেমার হাত ধরে শাহরুখ খান ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন। ভারতের জনপ্রিয় টিকিট বুকিং অ্যাপ ‘বুক মাই শো’-এর মাধ্যমে মাত্র ১ ঘণ্টাতেই ২০ হাজার ২৬০টির মতো টিকিট বিক্রি হয়েছে। সবার মতে চলতি বছরে ‘পাঠান’ সিনেমার পর প্রথম দিনেই শাহরুখ খানের দ্বিতীয় ১০০ কোটির সিনেমা হতে যাচ্ছে ‘জওয়ান’।

অন্যদিকে ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শের মতে, ভারতের জাতীয় স্তরের প্রেক্ষাগৃহেও দুর্দান্ত আয় করছে সিনেমাটি। ‘পিভিআর’, ‘আইনক্স’, ‘সিনেপলিস’-এ অ্যাডভান্স বুকিং শুরুর প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ৪১ হাজারেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

