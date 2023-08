‘জওয়ান’ মুক্তির আগে বৈষ্ণদেবী মন্দিরে পূজা দিলেন শাহরুখ

কয়েকদিন পরই মুক্তি পাচ্ছে নতুন সিনেমা ‘জওয়ান’। এর আগে, জম্মু ও কাশ্মীরের বৈষ্ণদেবী মন্দিরে পূজা দিতে ও প্রার্থনা করতে হাজির হন শাহরুখ খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই মুহূর্তের ভিডিও। এ নিয়ে এখন চারদিকে চলছে আলোচনা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে, তাতে স্পষ্ট নয় শাহরুখের মুখ। একটি গাঢ় নীল হুডি পরেছিলেন শাহরুখ। পাশাপাশি মুখ ঢেকেছিলেন মাস্কে। নিরাপত্তারক্ষীর পাহারায় দ্রুত হেঁটে চলে যান শাহরুখ।

VIDEO | Bollywood actor Shah Rukh Khan offered prayers at the revered Vaishno Devi shrine in Jammu earlier today. His much-anticipated film 'Jawan' is scheduled to be released on September 7.



