৩ বিলিয়নের রেকর্ড গড়লেন বিটিএসের আরএম

৩ বিলিয়নের রেকর্ড গড়লেন বিটিএসের আরএম
বিটিএসের লিডার আরএমের একক গান এখন স্পটিফাইতে তিন বিলিয়নেরও বেশি স্ট্রিম পার করেছে। এর মাধ্যমে তিনি সুকা ও জে-হোপের সঙ্গে কোরিয়ার একমাত্র পুরুষ র্যাপার হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন। কোরিয়ান মিউজিক সীনে তার গভীর বাকপটুতা, লিরিক্সের জ্ঞান ও একক ক্যারিয়ারের ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে আরএম তার ভক্তদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন।
২০১৫ সালে নিজের নামের মিক্সটেপ ‘আরএম’ দিয়ে একক যাত্রা শুরু করেন তিনি। এরপর ২০১৮ সালে ‘মোনো’ মিক্সটেপ, ২০২২ সালে স্টুডিও অ্যালবাম ‘ইন্ডিগো’ এবং ২০২৪ সালে ‘রাইট প্লেস, রং পারসন’ নামে দ্বিতীয় স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ করেন।
স্পটিফাইয়ের তথ্য অনুসারে, আরএমের জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার’ (ফিচারিং ইউজিন), ‘নেভা প্লে’ (মেগান দ্য স্ট্যালিয়নের সঙ্গে), ‘সিওল’, ‘লস্ট!’, ‘মুনচাইল্ড’, ‘স্টিল লাইফ’ (অ্যান্ডারসন প্যাকের সঙ্গে), ‘কাম ব্যাক টু মি’, ‘উইন্টার ফ্লাওয়ার’ (ইউনহা’র সঙ্গে), ‘টোকিও’ ও ‘ওল্ড টাউন রোড–সিওল টাউন রোড রিমিক্স’ (লিল নাস এক্সের সঙ্গে)।
আরএম শুধু নিজের একক গানেই নয়, বিটিএসের মূল অ্যালবামগুলোর বহু গানে অংশগ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি বিগহিট মিউজিকের জুনিয়র গ্রুপ টুমোরো এক্স টুগেদারের ‘০এক্স১=লাভসং (আই নো আই লাভ ইউ)’, সুকার ‘ডি-ডে’, ‘লাইফ গোস অন’ ও ‘স্ট্রেঞ্জ’, জিনের ‘অ্যাবিস’, জিমিনের ‘ক্রিসমাস লাভ’, ‘ফেস অফ’, ‘লাইক ক্রেজি’ ও ‘প্রমিস’, ভির ‘উইন্টার বেয়ার’, জঙ্গকুকের সঙ্গে ‘আই নো’ এবং র্যাপলাইনের ‘দ্যাং’ গানেও তার অবদান রয়েছে।
এই তিন বিলিয়ন স্ট্রিমিং অর্জনের মাধ্যমে আরএম কোরিয়ার সংগীত জগতে এক বিশেষ মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। এটি তার ভক্তদের মাঝে এক অনন্য উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন।
