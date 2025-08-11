অ্যাভেঞ্জার্সে যোগ দিচ্ছেন টম ক্রুজের প্রেমিকা
হলিউড অভিনেত্রী আনা দে আরমাস। সম্প্রতি তিনি টম ক্রুজের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে শিরোনামে রয়েছেন। চারদিকে তাকে নিয়ে চলে এই আলোচনা। তবে এবার নতুন খবরের শিরোনাম হলেন তিনি। আর সেটা হয়েছেন নতুন সিনেমার জন্য। অভিনেত্রী নাকি যোগ দিচ্ছেন মার্ভেলের বহুল প্রত্যাশিত ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ ছবিতে।
যদিও তার চরিত্র সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করা হয়নি এখনো তবে এটি হবে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে তার প্রথম কাজ হতে যাচ্ছে।
সম্প্রতি আনা দে আরমাসকে অ্যাকশনধর্মী ছবি ‘ব্যালেরিনা’-তে দেখা গেছে। সেখানে তিনি কিয়ানু রিভসের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। দারুণ অ্যাকশন দৃশ্যে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন এই তারকা।
‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ আসলে ২০১৯ সালের এন্ডগেমের পরবর্তী অধ্যায়। এখানে দীর্ঘ বিরতির পর রবার্ট ডাউনি জুনিয়র আবার ফিরছেন মার্ভেল দুনিয়ায়। পূর্বে ঘোষিত ক্যাং ডাইনাস্টির পরিবর্তে এই ছবিটি আসছে। এতে থাকছে একঝাঁক তারকার সমাবেশ। পুরনো ও নতুন অ্যাভেঞ্জার্সরা হাজির হবেন এ ছবিতে। এমনকি ‘ফ্যান্টাস্টিক ফোর’-এর সদস্যরাও যোগ দিচ্ছেন।
অভিনেতাদের তালিকায় রয়েছেন রবার্ট ডাউনি জুনিয়র, ক্রিস হেমসওর্থ, অ্যান্থনি ম্যাকি, টম হিডলস্টন, পল রাড, ফ্লোরেন্স পিউ, পেদ্রো পাস্কাল, ভেনেসা কার্বি, জোসেফ কুইনসহ আরও অনেকে। পাশাপাশি প্রাক্তন এক্স-মেন তারকারাও ফিরছেন।
২০০০ সালের ‘এক্স-মেন’ ছবিতে ‘মিস্টিক’ চরিত্রে অভিনয় করা রেবেকা রোমেইন জানিয়েছেন, শুটিংয়ের সময় তার মনে হয়েছিল যেন ২০-২৫ বছর আগের চরিত্রে ফিরে গেছেন। এ অভিজ্ঞতা ছিল তার জন্য খুবই অবাস্তব ও আবেগঘন।
‘ব্যালেরিনা’ ছবিতে আনা দে আরমাস অভিনয় করেছেন ইভা মাকারো চরিত্রে। যিনি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে খুনিদের এক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। নিজের চরিত্র নিয়ে তিনি বলেন, ‘এটা আমার ক্যারিয়ারের বড় মুহূর্ত। কিয়ানুর সঙ্গে আবার কাজ করাটা আমাকে নিজের যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ দিয়েছে।’
অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। আর ‘ব্যালেরিনা’ এখন অ্যাপল টিভিতে স্ট্রিমিং হচ্ছে।
