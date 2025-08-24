  2. বিনোদন

শুটিং চলাকালে মারা গেছেন সহকারী পরিচালক

প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘এমিলি ইন প্যারিস’-এর সহকারী পরিচালক দিয়েগো বোরেলা বৃহস্পতিবার ভেনিসে শুটিং চলাকালীন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর।

প্যারামাউন্ট টেলিভিশন স্টুডিওস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‌‌‘আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে নিশ্চিত করছি যে ‘এমিলি ইন প্যারিস’-এর প্রোডাকশন দলের একজন সদস্য হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। এই কঠিন সময়ে আমরা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।’

স্থানীয় একটি ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বোরেলা ভেনিসের বিখ্যাত হোটেল দানিয়েলিতে একটি দৃশ্যের শুটিংয়ের প্রস্তুতির সময় সন্ধ্যা ৭টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেটে উপস্থিত চিকিৎসকরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ‘এমিলি ইন প্যারিস’-এর পঞ্চম মৌসুমের শুটিং সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় এবং শনিবার থেকে আবার শুরু হয়।

সিরিজটির পঞ্চম মৌসুমের প্রথম ঝলক এবং মুক্তির তারিখ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে নেটফ্লিক্স।

