নায়ক-গায়কসহ ৯ জনের সঙ্গে প্রেম, খেলোয়াড়কে বিয়ে

প্রকাশিত: ০২:০৬ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
গান দিয়ে সারা বিশ্বের দ্যুতি ছড়িয়েছেন হলিউড সুপারস্টার টেইলর সুইফট। ১২টি গ্র্যামি পুরস্কারের পাশাপাশি তিনি অর্জন করেছেন অসংখ্য সম্মান। তার প্রেমিকদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। বরাবরই সেইসব প্রেম ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, টেইলরের প্রাক্তনের সংখ্যা ৯। তালিকায় আছেন অভিনেতা, গায়ক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ নানা অঙ্গনের পুরুষ।

তার প্রথম সম্পর্ক জো জোনাসের সঙ্গে শুরু হয় ২০০৮ সালে। সেটি টিকেছিল মাত্র তিন মাস। এরপর টেইলর লন্টনার, জন মেয়র, জেক জিলেনহলসহ আরও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

২০১২-২০১৪ সালে টেইলরের সম্পর্ক ছিল ব্রিটিশ গায়ক হ্যারি স্টাইলসের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে তাকে নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল জো অলউইনের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কও ভেঙে যায় তার।

এছাড়াও ডিজে কেলভিন হ্যারিস এবং টম হিডলস্টন-এর মতো নামী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিলেন তিনি।

অনেকেই মনে করেন, এইসব প্রেম ও বিচ্ছেদ টেইলরের শিল্পী সত্তাকেই মহিমান্বিত করেছে। নতুন করে প্রেমে পড়ার পর এবং বিচ্ছেদের পর যেসব গান করেছেন তিনি সেগুলো দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষ করে টেইলরের কণ্ঠে বিচ্ছেদের গানগুলো খুবই জনপ্রিয়। বলা হয়ে থাকে, নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকে গানে তুলে ধরেন তিনি। যার ফলে খুব সহজেই তা হৃদয় ভাঙা মানুষের মন ছুঁয়ে যায়।

সম্প্রতি আমেরিকান ফুটবল তারকা ট্র্যাভিস কেলসের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন টেইলর।

