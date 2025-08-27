একসঙ্গে মামলা খেলেন শাহরুখ-দীপিকা
বলিউডের জনপ্রিয় জুটি শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন। বেশকিছু সিনেমায় তারা একসঙ্গে হাজির হয়ে দর্শক মাতিয়েছেন। এবার তাদের নাম এলো প্রতারণার অভিযোগে। এই দুই তারকাসহ গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুন্দাইয়ের ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ভারতের রাজস্থান রাজ্যের ভরতপুর জেলার এক বাসিন্দা কীর্তি সিং সম্প্রতি এই অভিযোগ করেন। বিষয়টি ভারতীয় গণমাধ্যমে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
অভিযোগের নথি অনুযায়ী, ২০২২ সালের জুনে হুন্দাইয়ের আলকাজার মডেলের একটি গাড়ি কেনেন কীর্তি সিং। তার দাবি, গাড়িটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং সেটি ইচ্ছাকৃতভাবেই তার কাছে বিক্রি করা হয়। ক্রয়ের পর থেকেই গাড়িটিতে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। বিষয়টি কোম্পানিকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও সমাধান করা হয়নি।
অভিযোগকারী কীর্তি বলেন, ‘গাড়িটি কেনার সময় ব্যাংক ঋণ নিয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই নানা ত্রুটি দেখা দেয়। এটি আমাকে এবং আমাদের পরিবারের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়।’
এখানে শাহরুখ খান এবং দীপিকা পাড়ুকোনের দোষটা কি? কীর্তি জানান, এই দুই তারকা হলেন হুন্দাইয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। কীর্তির ভাষ্য অনুযায়ী, ‘এই দুই তারকা ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং করে ভোক্তাদের প্রভাবিত করেছেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে।’
এই অভিযোগ নিয়ে কীর্তি সিং প্রথমে আদালতের দ্বারস্থ হন। অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (আদালত-২)–এর নির্দেশে মথুরা গেট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। এখন পর্যন্ত শাহরুখ, দীপিকা বা হুন্দাইয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
উল্লেখ্য, শাহরুখ ১৯৯৮ সাল থেকে হুন্দাইয়ের সঙ্গে যুক্ত। দীপিকা ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির অ্যাম্বাসেডর হন।
এলআইএ/এএসএম