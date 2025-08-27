‘দৌড়াও, মোটাটা একটু কমবে’, অপুকে বলতেন শাকিব

‘দৌড়াও, মোটাটা একটু কমবে’, অপুকে বলতেন শাকিব
শাকিব খানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আজ অতীত হলেও স্মৃতির খাতায় জমা পড়ে আছে অনেক খুনসুটি আর দুষ্টুমির গল্প। সম্প্রতি এক পডকাস্টে অপু বিশ্বাস খোলামেলা ভাবে শেয়ার করেছেন শাকিবকে নিয়ে এক মজার ঘটনা। তিনি জানান, এক সময় ঢালিউড কিং খান তাকে ‘মটু’ বলে ডাকতেন!
২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরে ছেলে আব্রাম খান জয়কে নিয়ে গিয়েছিলেন অপু। সে সময় সেন্ট্রাল পার্কে একদিন ঘোড়ায় চড়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অপু একটু দেরি করে আসায় ঘটল হাস্যকর এক কাণ্ড।
‘জয় আইসক্রিম খেতে চেয়েছিল, আমি আনতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি, জয় আর তার বাবা ঘোড়ায় উঠে গেছে। আমি তখন দূর থেকে চিৎকার করছি, ‘এই, আমাকে নেবে না?’ - হাসতে হাসতে বলেন অপু।
ভিডিওতে দেখা যায়, অপু দৌড়ে আসছেন, চুল ঠিক করছেন, আর ঘোড়ার রাইডাররা তাকে তুলে দিচ্ছে ঘোড়ায়।
অপু জানান, ‘আমি যখন ওদের কাছে গেলাম শাকিবকে বললাম, তুমি এমন করলে কেন? ও বলল, ‘ইচ্ছে করেই। তুমি দৌড়ালে আমার ভালো লাগে।’ তখন একটু মোটাও ছিলাম। শাকিব মজা করে বলেছিল, ‘দৌড়াও, মোটাটা একটু কমবে।’
এখানেই শেষ নয়, শাকিব নাকি তখন মাঝেমধ্যেই তাকে ‘মটু মটু’ বলে ঠাট্টা করতেন। ‘এখন আর বলতে পারে না, কারণ আমি শুকিয়ে গেছি’- মজা করে যোগ করেন অপু।
পডকাস্টে সোশ্যাল মিডিয়া কটাক্ষ নিয়েও নিজের কষ্টের কথা বলেন তিনি। তার দাবি, ‘সোশ্যাল মিডিয়াকে আমি সাপোর্ট করি, কিন্তু কষ্টও পাই। মানুষ না জেনেই ট্রল করে, যা অনর্থক।’
তিনি মনে করেন, কাউকে নিয়ে কিছু বলার আগে, লেখার আগে দায়িত্বশীল হওয়া খুব জরুরি।
