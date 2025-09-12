অনেক চমক নিয়ে ফিরছে দুনিয়া কাঁপানো ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’

অনেক চমক নিয়ে ফিরছে দুনিয়া কাঁপানো ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’
অবশেষে নিশ্চিত হলো বহু প্রতীক্ষিত ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ চলচ্চিত্রের মুক্তির সময়। আগামী ২০২৬ সালে মুক্তি পাচ্ছে বিশ্বজুড়ে তুমুল জনপ্রিয়তা পাওয়া মুভি সিরিজের নতুন পর্ব। এর নাম রাখা হয়েছে ‘দ্য ইমমর্টাল ম্যান’। এতে থাকবে অনেক চমক। ফিরছেন পুরনো অনেক তারকা। আবার নতুন করে যোগও দিচ্ছেন অনেকে।
এ ছবিতে আবারও টমি শেলবির চরিত্রে দেখা যাবে অস্কারজয়ী অভিনেতা সিলিয়ান মারফিকে। তিনি ছাড়াও পুরোনো চরিত্রে ফিরে আসছেন স্টিফেন গ্রাহাম, সোফি রান্ডল এবং নেড ডেনেহি। নতুনভাবে যুক্ত হয়েছেন রেবেকা ফার্গুসন, টিম রথ ও জে লাইকারগোর মতো তারকারা।
সিরিজের সর্বশেষ কিস্তি ২০২২ সালে আসার পর মারফি ব্যস্ত সময় পার করেছেন বড় পর্দায়। তার অভিনীত ‘ওপেনহাইমার’ ছবির জন্য তিনি অস্কার জিতেছেন তিনি। তবুও ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’-এ ফেরার সিদ্ধান্ত একেবারে আবেগঘন বলে জানিয়েছেন এই অভিনেতা।
দ্য অবজারভার-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিলিয়ান মারফি বলেন, ‘আমরা খুব ভালো একটি চিত্রনাট্য পেয়েছি। আর আমি ভক্তদের প্রতি একধরনের দায়িত্ববোধ অনুভব করি। কারণ অনেকদিক থেকেই তারাই এই সিরিজকে সফল করেছে। এই চলচ্চিত্রটি হবে সেই ৩৬ ঘণ্টার টেলিভিশন যাত্রার এক পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তি।’
‘দ্য ইমমর্টাল ম্যান’ চলচ্চিত্রটি পিকি ব্লাইন্ডার্সের গল্পকে নিয়ে যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রেক্ষাপটে। এটি শুধু একটি ধারাবাহিকের শেষ নয় বরং চরিত্রগুলো নতুন বাস্তবতায় এক নাটকীয় চিত্র তুলে ধরবে।
নির্মাতা স্টিভেন নাইট জানিয়েছেন, ‘আমি আসলে এটি শেষ করতে চেয়েছিলাম। আর অবশ্যই এর পেছনে বড় একটা কারণ হলো আমাদের ভক্তরা। তারা যেভাবে এই সিরিজকে ভালোবেসেছে, সেটা অনুপ্রেরণাদায়ক। চলচ্চিত্রটি সিনেমা হলে মুক্তি পাবে। ভক্তরা একসাথে বসে এটি উপভোগ করবেন আশা করছি।’
বর্তমানে ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ সিরিজটি বিবিসি আইপ্লেয়ার এবং নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হচ্ছে।
এলআইএ/এমএস