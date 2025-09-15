  2. বিনোদন

ইতিহাস গড়লেন ১৫ বছরের কিশোর অভিনেতা

প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইতিহাস গড়া ১৫ বছরের কিশোর অভিনেতা ওউয়েন কুপার

ইতিহাস গড়লেন ১৫ বছরের কিশোর অভিনেতা ওউয়েন কুপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের পিকক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস। এই আসরেই দারুণ ইতিহাসটি গড়েছেন ওউয়েন। তিনি এমির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ বিজয়ী হিসেবে নাম লিখিয়েছেন।

কুপার সীমিত/অ্যানথোলজি সিরিজ বা টিভি সিনেমা বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে। তিনি নেটফ্লিক্সের সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এ অভিনয় করে এই স্বীকৃতি পেলেন। সিরিজে তিনি একজন কিশোর হত্যাকারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার আবেগপ্রবণ যাত্রা দর্শকদের মন জয় করেছে।

ওউয়েন কুপার পুরস্কার হাতে নিয়ে বলেন, ‘পুরস্কারের এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আজ রাত প্রমাণ করল, যদি আপনি মনোযোগ দেন, শোনেন এবং নিজের কমফোর্ট জোন থেকে বের হন, জীবনেই আপনি সবকিছু অর্জন করতে পারবেন।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি তিন বছর আগে কিছুই ছিলাম না। এখন এখানে। পুরস্কারটি আমার নামের সঙ্গে আছে, কিন্তু প্রকৃত সম্মান যায় ক্যামেরার পেছনের মানুষদের এবং সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের।’

অ্যাডোলেসেন্স-এ স্টিফেন গ্রাহাম, ক্রিস্টিন ট্রেমারকো, এরিন ডোহার্টি ও অ্যাশলি ওয়াল্টার্সসহ আরও অনেক প্রতিভা দেখা গেছে। সিরিজটি সামাজিকভাবে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কিশোরদের প্রভাব এবং নৈতিক সীমারেখা নিয়ে গল্পটি অনেকে হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।

