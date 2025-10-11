  2. বিনোদন

৭২ বছর বয়সে অভিনেত্রীর আত্মহত্যা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
৭২ বছর বয়সে অভিনেত্রীর আত্মহত্যার খবরে শোকাতহ হলিউড

হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী সুসান কেন্ডাল নিউম্যান আর নেই। ৭২ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিনের শারীরিক জটিলতায় ভুগে গত ২ আগস্ট আত্মহত্যা করেছেন সুসান। ৭২ বছর বয়সে অভিনেত্রীর আত্মহত্যা করার খবরে বিষাদের ছায়া নেমেছে হলিউডে।

পরিবার বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘সুসান তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদারতা, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাকে সবাই ভীষণ মিস করবে।’

সুসান ছিলেন একজন অভিনেত্রী, এমি মনোনীত প্রযোজক এবং সমাজকর্মী। তিনি কিংবদন্তি অভিনেতা পল নিউম্যান ও তার প্রথম স্ত্রী জ্যাকি উইটের জ্যেষ্ঠ কন্যা।

১৯৭৮ সালের ‘I Wanna Hold Your Hand’ সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পরিচিতি পান সুসান। রবার্ট জেমেকিস পরিচালিত এই ছবিতে তিনি এক তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এর আগে ১৯৭৫ সালে জেরি অ্যাডলারের ব্রডওয়ে নাটক ‘We Interrupt This Program...’-এও অভিনয় করেছিলেন তিনি।

পরে ১৯৮০ সালে সুসান প্রযোজনা করেন এবিসির থিয়েটার সংস্করণ ‘The Shadow Box’। সেটি পরিচালনা করেছিলেন তার বাবা পল নিউম্যান। সেখানে অভিনয় করেছিলেন তার সৎ মা ও অস্কারজয়ী অভিনেত্রী জোয়ান উডওয়ার্ড।

সুসান কেন্ডাল নিউম্যানের মৃত্যুতে হলিউডজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

