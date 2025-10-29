১৮ বছর পর স্পাইডার ম্যান হয়ে ফিরছেন টোবি ম্যাগুয়ার

১৮ বছর পর স্পাইডার ম্যান হয়ে ফিরছেন টোবি ম্যাগুয়ার
স্পাইডার ম্যান ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। এ সুপারহিরো চরিত্রে ১৮ বছর পর আবারও ফিরছেন টোবি ম্যাগুয়ার। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত স্পাইডার-ম্যান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টোবি। তিনি সাম রেইমির পরিচালিত কমিক মুভি স্পাইডার ম্যান, স্পাইডার ম্যান ২ এবং স্পাইডার ম্যান ৩ ছবিতে এই চরিত্রে অভিনয় করে তুমুল সাফল্য পান।
এরপর ২০২১ সালের ‘স্পাইডার ম্যান: নো ওয়ে হোম’ ছবিতে তিনি টম হল্যান্ড ও অ্যান্ড্রু গারফিল্ডের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য হাজির হন। তার সেই উপস্থিতি ঘিরে ভক্তরা ছিলেন উচ্ছ্বসিত। এবার শোনা যাচ্ছে, অতিথি হিসেবে নয় বরং ১৮ বছর পর ‘স্পাইডার ম্যান ৪’ ছবিতে তাকেই দেখা যাবে মাকড়শা মানবের স্যুট পরতে।
জানা গেছে, ‘দ্য ব্যাটম্যান’ ও ‘দ্য ব্যাটম্যান ২’-এর কো-লেখক ম্যাটসন টমলিন টোবির ফেরার উদ্যোগে কাজ করছেন। যদিও এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি তবে টমলিন জানিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একটি টুইটে তিনি বলেন, ‘ধীরে ধীরে এগোতে হবে। অনেক বিষয় আছে যা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তবে এখনো প্রকল্পটি বাতিল হয়নিভ। ভক্তদের প্রত্যাশা পূরণে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
আগের আরেকটি টুইটে টমলিন প্রকাশ করেছেন, ‘স্পাইডার ম্যান ৪’-এ তিনি এমন গল্প লিখতে চান যেখানে স্পাইডার ম্যান একজন স্বামী ও পিতার ভূমিকায় হাজির হবেন। তিনি জানান, ‘বর্তমানে আমার প্রধান আগ্রহ হলো একটি গল্প যেখানে টোবির স্পাইডার ম্যানকে স্বামী ও পিতার দায়িত্ব সামলাতে দেখা যাবে। স্পাইডার ম্যানকে পিতার ভূমিকায় দেখা আমার জন্য আকর্ষণীয়।’
টোবি ম্যাগুইর ও কির্সটেন ডানস্টের সঙ্গে স্পাইডার-ম্যান ফ্র্যাঞ্চাইজিটি হঠাৎ শেষ হয়। এরপর চতুর্থ চলচ্চিত্র তৈরির কথা উঠলেও নির্মাতারা অ্যান্ড্রু গারফিল্ডকে নিয়ে সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণের পথে যান।
ভক্তরা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন টোবি ম্যাগুয়ারের ফেরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের।
