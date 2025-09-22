মাথায় আঘাত পেয়ে আহত স্পাইডারম্যান

মাথায় আঘাত পেয়ে আহত স্পাইডারম্যান
হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা টম হল্যান্ড আবারও পর্দায় ফিরছেন স্পাইডারম্যানের চরিত্রে। আসন্ন সুপারহিরো সিনেমাটির নাম রাখা হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’। এর শুটিং চলাকালীন মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হয়েছেন অভিনেতা। ভ্যারাইটিসহ আরও বেশ কিছু গণমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সূত্রগুলো বলছে, শুটিং করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পান টম হল্যান্ড। তাকে বেশ কিছুদিন শুটিং থেকে বিরতি নিতে হবে।
সাময়িক বিরতির এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সতর্কতার স্বার্থে। কয়েকদিন পর আবারও তিনি শুটিংয়ে ফিরে আসবেন। মার্ভেল স্টুডিওসের সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটি নির্মাণ করছে সনি। তারা আজ সোমবার টম হল্যান্ডকে নিয়ে একটি সভা করবে। সেখানে নতুন করে শুটিংয়ের পরিকল্পনা ঠিক করা হবে।
ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে গত আগস্ট মাসে। আগামী বছর জুলাই মাসের ৩১ তারিখে এটি মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।
এর আগে গত মাসে সনি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে টম হল্যান্ডকে নতুন স্পাইডি পোশাকে শুটিং করতে দেখা গেছে। এটি তার ২০২১ সালের ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়েতে হোম’ ছবির পর প্রথমবার স্পাইডার-ম্যানের চরিত্রে ফিরে আসা।
ভিডিওতে টম বলেন, ‘আজ শুটিংয়ের প্রথম দিন। এটা আমার স্পাইডার-ম্যান ছবির চতুর্থ প্রথম দিন। স্যুটটি পরার সময় অনুভূতি আলাদা। এবার দর্শকও উপস্থিত ছিল, যা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।’
শুটিংয়ে তার সঙ্গে আছেন জেনদায়া, জ্যাকব বাতালন, লিজা কোলন-জায়াস, ট্রামেল তিলম্যান, স্যাডি সিঙ্ক, মার্ক রাফালো এবং জন বার্নথাল। এছাড়া ‘স্পাইডার-ম্যান: হোমকামিং’ ছবির মাইকেল মান্ডো আবার স্করপিয়ন চরিত্রে ফিরছেন।
এলআইএ/এমএস