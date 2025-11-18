সিনেমা হলে দর্শক কমে যাওয়ায় পোপের উদ্বেগ

সিনেমা হলে দর্শক কমে যাওয়ায় পোপের উদ্বেগ
ভ্যাটিকানে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ও নির্মাতাদের উদ্দেশে সিনেমা হলের অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ লিও। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে সিনেমা হল টিকে থাকার লড়াই করছে। অথচ মানুষের সম্মিলিতভাবে ছবি দেখার অভিজ্ঞতাকে রক্ষা করা জরুরি।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারকা অভিনেত্রী কেট ব্লানচেট, মোনিকা বেলুচ্চি, ক্রিস পাইনে, ভিগো মর্টেনসেনসহ বহু নামী অভিনেতা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরস্কারজয়ী নির্মাতা স্পাইক লি, গাস ভ্যান স্যান্ট এবং স্যালি পটার।
পোপ লিও প্রথম মার্কিন নাগরিক হিসেবে পোপ হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘অনিশ্চয়তায় ভরা সময়ে সিনেমা আশা জাগানোর এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।’
তিনি জানান, বহু শহর-উপশহরে সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; এর ফলে সিনেমা দেখার সম্মিলিত অভিজ্ঞতা হুমকির মুখে।
তিনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান জানান হাল না ছেড়ে সমাজ ও সংস্কৃতিতে সিনেমার গুরুত্ব রক্ষায় একযোগে কাজ করতে হবে।
করোনা পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বহু দেশে প্রেক্ষাগৃহের আয়ে বড় পতন ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এ বছর গ্রীষ্মকাল ছিল ১৯৮১ সালের পর সবচেয়ে খারাপ আয়ের সময়।
পোপ লিও বলেন, ১৩০ বছরের ইতিহাসে সিনেমা শুধু আলো-ছায়ার খেলা থেকে মানবজীবনের গভীর প্রশ্ন তুলে ধরার শক্তিতে রূপ নিয়েছে। তার ভাষায়, ‘সিনেমা কেবল চলমান ছবি নয়, এটি আশাকে এগিয়ে নেয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘ক্রমাগত অনলাইন উত্তেজনায় ভরপুর এই যুগে গল্পগুলোকে শুধু যান্ত্রিক নিয়মে সাজালে চলবে না। যন্ত্রের নিয়ম একই জিনিস বারবার পুনরাবৃত্তি করে, কিন্তু শিল্প সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়।’
তিনি নির্মাতাদের আহ্বান জানান, যেখানে প্রয়োজন, গল্প বলার ক্ষেত্রে ধীরতা, নীরবতা ও ভিন্নতার গুরুত্ব রক্ষা করতে হবে।
সহিংসতা, যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গতার মতো কঠিন বাস্তবতাকে সততার সঙ্গে তুলে ধরতে উৎসাহ দেন তিনি। তার মতে, ভালো সিনেমা কষ্টকে ব্যবহার করে না; বরং তা বুঝতে সাহায্য করে।
অস্ট্রেলিয়ার অভিনেত্রী কেট ব্লানচেট বলেন, ‘পোপের বক্তব্য অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আমাদের বলেছেন কঠিন, বেদনাদায়ক গল্প থেকেও দূরে না সরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে।’
পোপ লিও ছবির পেছনে কাজ করা অগণিত কারিগরের ভূমিকাও প্রশংসা করেন। তার ভাষায়, ‘ছবি নির্মাণ এক যৌথ পরিশ্রম, যেখানে কেউ একা নয়।’
অনুষ্ঠানের শেষে আমন্ত্রিত তারকারা একে একে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে নির্মাতা স্পাইক লি পোপকে উপহার দেন তার নিজ শহরের বাস্কেটবল দলের একটি জার্সি, যাতে লেখা ছিল ‘পোপ লিও ১৪’।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘এখানে আমন্ত্রণ পাওয়া আমার জন্য বিস্ময়কর ছিল। রোমে বহুবার এসেছি, কিন্তু এই প্রথম ভ্যাটিকানে এসে পোপের সঙ্গে দেখা হলো। অসাধারণ অভিজ্ঞতা।’
অনুষ্ঠানের আগে ভ্যাটিকান পোপ লিওর পছন্দের চারটি সিনেমার তালিকাও প্রকাশ করে। সেগুলো ছিল ‘দ্য সাউন্ড অব মিউজিক’, ‘ইটস এ ওয়ানডারফুল লাইফ’, ‘অর্ডিনারি পিপল’ এবং ‘লাইফ ইজ বিউটিফুল’।
