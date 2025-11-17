চারবার মনোনয়ন পেয়ে অবশেষে অস্কারে সম্মানিত হলেন টম ক্রুজ

চারবার মনোনয়ন পেয়ে অবশেষে অস্কারে সম্মানিত হলেন টম ক্রুজ
বহু দশকের কর্মজীবনে প্রথমবারের মতো সম্মানসূচক অস্কার অর্জন করলেন হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা টম ক্রুজ। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে চারবার মনোনয়ন পেলেও এবারই প্রথম হাতে উঠলো অস্কারের সম্মাননা। স্থানীয় সময় ১৬ নভেম্বর গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডের আয়োজনে তাকে এই বিশেষ পুরস্কারটি তুলে দেন তার আসন্ন ছবির নির্মাতা আলেহান্দ্রো গনজালেস ইনারিতু।
মঞ্চে উঠে আবেগঘন ভাষণে টম ক্রুজ বলেন, সিনেমা তাকে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরতে শিখিয়েছে। মানুষকে জানতে শিখিয়েছে। মানবতার সৌন্দর্য বোঝাতে সাহায্য করেছে।
তিনি বলেন, ‘সিনেমা আমার কাছে শুধু কাজ নয়, এটাই আমার পরিচয়। আমার অস্তিত্ব। সিনেমা মানুষকে একত্রে হাসায়, কাঁদায়, আশা জাগায়। এই শিল্পের শক্তি এখানেই।’
৬৩ বছর বয়সী এই তারকা তার শৈশব স্মরণ করে জানান, ছোটবেলা থেকেই অন্ধকার হলঘরে রূপালি পর্দায় আলোর রেখা তার কল্পনাকে নাড়া দিত। শিশু বয়সে প্রথম সিনেমা দেখতেই তার মনে সাহসী অভিযানের তৃষ্ণা তৈরি হয়। তিনি বলেন, ‘সিনেমা আমাকে নতুন জগৎ দেখিয়েছে। অপরিচিত মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে। আমি সবসময় মনে করেছি জীবনের সীমানা আরও বড় হতে পারে। সেই আলোই আমাকে পথ দেখিয়েছে, আজও সেই পথেই হাঁটছি।’
টম ক্রুজ জানান, গল্প তৈরি, চরিত্র নির্মাণ ও মানুষের জীবন বোঝার আগ্রহ তাকে আজকের অবস্থানে এনেছে। ‘জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর মানবতার সন্ধান আমাকে সামনে এগোতে উৎসাহ দিয়েছে’- যোগ করেন তিনি।
এ বছরের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডে আরও সম্মানসূচক পুরস্কার পেয়েছেন কোরিওগ্রাফার ডেবি অ্যালেন, নির্মাতা উইন থমাস এবং বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ডলি পার্টন।
টম ক্রুজের এই সম্মাননা তার দীর্ঘ ও সফল চলচ্চিত্র জীবনের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
