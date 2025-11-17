  2. বিনোদন

নতুন চলচ্চিত্রে নিকোল কিডম্যান

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৪ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
অস্কার জয়ী অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান নতুন চলচ্চিত্রে যুক্ত হয়েছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন অস্কুড পারকিন্স। এর নাম রাখা হয়েছে ‘দ্য ইয়ং পিপল’।

এ চলচ্চিত্রে কিডম্যানের সঙ্গে মূল ভূমিকায় রয়েছেন লোলা টুং এবং নিকো পার্কার। এছাড়াও অভিনয় করছেন ব্রেনডান হাইনস, কাশ জুম্বো, হিদার গ্রাহাম, জনি নকলস, লেক্সি মিনেট্রি, লিলি কলিয়াস এবং তাতিয়ানা মাসলানি।

চলচ্চিত্রটির আন্তর্জাতিক ও মার্কিন মুক্তির দায়িত্ব বহন করছে ন্যাঁইন। চলচ্চিত্রের কাহিনী কি নিয়ে তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

পারকিন্সের পূর্ববর্তী ‘লংলেগস’ ছবিটি ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ আয়কারী স্বাধীন চলচ্চিত্র হিসেবে ৭৫ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল। আর ‘দ্য মনকি’ও বেশ ভালো আয় দিয়ে বাজিমাত করেছিল। পারকিন্সের পরবর্তী চলচ্চিত্র ‘কিপার’ ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাবে। এটিও রয়েছে আলোচনায়।

এমন সময় তিনি নিকোল কিডম্যানকে নিয়ে নতুন ছবির কাজ শুরু করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, হরর গল্পের হবে সিনেমাটি। নিকোল হরর সিনেমার জন্য যথেষ্টই পরিচিত। বিশেষ করে ২০০১ সালের হরর চলচ্চিত্র ‘দ্য আদার্স’-এ কাজ করে তিনি দর্শক মাতিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একজন মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

চলচ্চিত্রটি বৈশ্বিকভাবে ২১০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছিল। কিডম্যানকে বাফটা ও গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নও এনে দিয়েছিল।

