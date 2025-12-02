ম্যানহোলে পড়ে শিশুর মৃত্যুতে পাকিস্তানি তারকাদের ক্ষোভ

ম্যানহোলে পড়ে শিশুর মৃত্যুতে পাকিস্তানি তারকাদের ক্ষোভ
ইব্রাহিম নামে তিন বছর বয়সী এক শিশু ম্যানহোলে পড়ে মারা গেছে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের করাচির গুলশান-ই-ইকবাল এলাকায় নিপা সংলগ্ন স্থানে। জানা যায়, ওই শিশুটি ম্যানহোলে পড়ে বিষাক্ত নর্দমার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল। পরে তার মরদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাটি পাকিস্তানজুড়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছে।
বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে কাঠগড়ায় তুলছেন। সেই স্রোতে সামিল হয়েছেন পাকিস্তানি তারাকারাও। সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা শিশুর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। সবাই তুলছেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ‘এই মৃত্যুর দায় কার?’
মাহিরা খান বলেন, ‘ভিডিওটি দেখলাম যেখানে অসহায় মা কাঁদছেন আর তার সন্তানের জন্য সাহায্য চাইছেন। আমি অবাক দৃশ্যটি দেখে। করাচির দায়িত্ব কার? কেউ কি নেই এসব দেখাশোনার?’
সজল আলি শহরের ভঙ্গুর অবকাঠামো এবং ‘সঙ্কুচিত, ব্যর্থ ব্যবস্থার’ সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, শিশুর পিতামাতা যে এমন একটি আশ্চর্য রকমের শোকগ্রস্ত ঘটনার অপেক্ষায় ছিলেন কল্পনাও করা যায় না। কীভাবে তাদের শান্ত করা যায়, কোনো ভাষা কি আছে? তারা চিৎকার করছিলো শিশুটি বাঁচাতে। কেউ এগিয়ে আসেনি।’ সজল আলি আরও বলেন, ‘করাচি একটি শহর যা কোটি মানুষের দায়িত্ব বহন করে। কিন্তু শহরটি বিনিময়ে কোনো যত্ন পায় না।’
আদনান সিদ্দিকী বলেন, ‘কর্তৃপক্ষ ম্যানহোল ঢাকায় গুরুত্ব দেয়নি। একটি দায়িত্ব পালনের অবহেলায় জীবন চলে গেল।’
আহসান খানও নগর সংস্থাগুলোকে দায়ী করেছেন এবং শিশুর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেন, ম্যানহোল ঢাকানো না হওয়া, পর্যবেক্ষণের অভাব এবং রাতের জরুরি ব্যবস্থা না থাকা শিশুটির মৃত্যু ডেকেছে।
আহসান মোসিন ইকরাম ঘটনাটিকে অপরাধমূলক অবহেলা হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলছেন দায়ীদের শাস্তি দাবি করেছেন।
র্যাপার তলহা ইউনুস বলেন, ‘আমার হৃদয় ব্যথিত, রক্ত উত্তেজিত। এটি আমাদের সরকারের অদক্ষতার ফল।’
ফাতিমা এফেন্ডি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘করাচিতে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক জরিমানা থেকে সংগ্রহকৃত কোটি কোটি টাকা দিয়ে কেন কয়েকটি ম্যানহোল ঢাকা সম্ভব হয়নি। কেন এভাবে নিষ্পাপ ফুলের মতো জীবনটি চলে গেল!’
নামান ইজাজ বলেন, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের ক্যামেরা বসানো হলেও কেন মানুহের জীবন বাঁচানোর জন্য ম্যানহোল ঢাকা হয়নি।
প্রসঙ্গত, হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে গেল রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে। শিশুটি তার বাবা মায়ের সঙ্গে বাজারে ছিল। হঠাৎ সে ম্যানহোলে পড়ে যায়। পরদিন সোমবার প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর শিশুটির দেহ ম্যানহোল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার কার্যক্রমে দেরি হওয়াতেই মৃত্যু হয় তার। সিটি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের অভাবে স্থানীয়রা শিশুর বাবা ও মায়ের সঙ্গে প্রতিবাদে নামেন।
