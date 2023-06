সিনেমা মুক্তির আগেই চলে গেলেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী

চলে গেলেন অস্কারজয়ী ব্রিটিশ অভিনেত্রী গ্লেন্ডা জ্যাকসন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগছিলেন। তিনি ১৫ জুন সকালে লন্ডনে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

তিনি সারাজীবন মঞ্চ ও ছোটপর্দায় অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। মাঝে পেশা বদল করেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ আইনপ্রণেতা হিসেবে রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন গ্লেন্ডা। শেষ জীবনে আবার ফিরেছিলেন অভিনয়ে।

আরও পড়ুন: যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি তারকা জর্জ মাহারিস আর নেই

জ্যাকসনের সহকারী লিওনেল লার্নার জানিয়েছেন, লন্ডনের বাড়িতে বৃহস্পতিবার স্বল্প অসুস্থতার পর মারা যান গ্লেন্ডা। সদ্য ‘দ্য গ্রেট এস্কেপার’ সিনেমার শুটিং শেষ করেছিলেন অভিনেত্রী। মাইকেল কেন ছিলেন তার সহ-অভিনেতা। সিনেমা মুক্তি আর দেখে যাওয়া হলো না গ্লেন্ডার।

আরও পড়ুন: ৮৩ বছর বয়সে থেমে গেল পপ গায়িকা টিনার কণ্ঠ

১৯৩৬ সালে উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের বিরখেনহেডে জন্ম গ্লেন্ডার। লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট-এ অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬০ থেকে সত্তরের দশকের সবচেয়ে বড় ব্রিটিশ তারকাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন গ্লেন্ডা।

আরও পড়ুন: মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেলেন অভিনেতা

পর পর দুটি বছর অস্কার জিতেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে ‘উইমেন ইন লাভ’-এর জন্য এবং ১৯৭৪ সালে ‘আ টাচ অফ ক্লাস’ সিনোমর জন্য এ সম্মান পেয়েছিলেন।

এরপর তিনি রাজনীতিতে আসেন। ১৯৯২ সালে সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তিনি লেবার পার্টির একজন আইনপ্রণেতা হিসেবে ২৩ বছর অতিবাহিত করেন।

Devastated to hear that my predecessor Glenda Jackson has died. A formidable politician, an amazing actress and a very supportive mentor to me. Hampstead and Kilburn will miss you Glenda. pic.twitter.com/X7JzgrzLDR