ম্যাক্স অভিকে নিয়ে লাইভে আসবেন হিরো আলমের স্ত্রী

ম্যাক্স অভিকে নিয়ে লাইভে আসবেন হিরো আলমের স্ত্রী
গত মাসে ঘুমের ওষুধ সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন হিরো আলম। আত্মহত্যা চেষ্টার আগে তার তৃতীয় স্ত্রী রিয়া মনির নামে মামলা করেছিলেন তিনি। তবে সব বিভেদ ভুলে আবারও তারা এক হয়েছিলেন। কিন্তু মাস পেরোতেই আবারও আলোচনায় হিরো আলমের স্ত্রী রিয়া মনি।
গতকাল (৮ আগস্ট) হিরো আলম নতুন করে অভিযোগ এনেছেন, তার স্ত্রী রিয়া মনি কক্সবাজারে রাত কাটাচ্ছেন প্রেমিক ম্যাক্স অভির সঙ্গে। ফেসবুকে একাধিক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি জানান হিরো আলম।
রিয়া মনি ও হিরো আলম
দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কের টানাপড়েন যাচ্ছে হিরো আলম ও তার স্ত্রী রিয়া মনির। আলমের বাবার মৃত্যুর পর থেকেই এই বিবাদ প্রকাশ্যে আসে। গতকাল (৭ আগস্ট) রিয়া মনিকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে হিরো আলম বলেন, ‘আমি রিয়া মনিকে ফোন দিয়েছি, জিজ্ঞেস করলাম তুমি কোথায়? সে বললো আমার ভাইয়ের বাসায়। আমি ভিডিও কল দিলাম সে ধরে না। সে বলছে আমি বেড়াতে আসছি। কিন্তু দেখা গেল সে আছে কক্সবাজারে। আমার লোকজন আছে সেখানে তাদেরকে আমি পাঠালাম, হোটেলে গিয়ে তারা আমাকে বিস্তারিত তথ্য পাঠালো। রুম নম্বর, ভিডিও। এরপর আমি মামলা করি।’
- আরও পড়ুন
- যে কারণে হিরো আলমকে তালাক দিতে বাধ্য হলেন রিয়া মনি
- কোরআন ছুঁয়ে শপথ করেও কথা রাখেনি রিয়া মনি: হিরো আলম
- স্ত্রী রিয়া মনির ভিডিও ফাঁস করলেন হিরো আলম
হিরো আলম বলেন, তার সঙ্গে আমার কোনো ঝামেলা হয়নি, ঝগড়া হয়নি, হুট করে সে ম্যাক্স অভির সঙ্গে কক্সবাজার হোটেলে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে অভির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটিয়েছে। তাকে আসলে ধরে রাখা যাবে না। কিছু হলেই সে অন্য ছেলেদের কাছে চলে যায়। আমাকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছে, সে আমাকে ডিভোর্স দিক, তাতে কোন সমস্যা নেই।’
রিয়া মনি
এদিকে যে ম্যাক্স অভিকে নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে তাকে নিয়ে আজ বিকাল ৪টায় লাইভে আসার ঘোষণা দিয়েছে রিয়া মনি। তার ফেসবুক পোস্টে রিয়া মনি লিখেছেন, ‘আজ বিকেল ৪ টায় লাইভে যুক্ত হচ্ছি আমি রিয়া মনি ও ম্যাক্স অভি রিয়াজ।’
হিরো আলমের প্রসঙ্গে রিয়া মনি বলেছেন, হিরো আলম আমাকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। সে আত্মহত্যার নাটক করেছে, আমি তার কাছে ফিরে গেলাম, গিয়ে দেখি তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। সে আগের মতোই আছে। একবার মিথিলার কাছে যায়, একবার ইতির কাছে যায়। আমি হিরো আলমকে ডিভোর্স দিয়েছি। কয়েকদিনের মধ্যেই সে ডিভোর্স সংক্রান্ত কাগজপত্র পেয়ে যাবে। ডিভোর্স চূড়ান্ত হতে তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যদি ম্যাক্স অভিকে উপযুক্ত মনে হয় তবে বিয়ে করতেও পারি। সে আমার ভালো বন্ধু।’
রিয়া মনি
এমআই/এমএমএফ/জিকেএস