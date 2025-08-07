পাগল হাসানের ‘বাগানের মালি’ নিয়ে আসছে লালন

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
প্রায় দেড় বছর আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় না ফেরার দেশে চলে গেছেন কণ্ঠশিল্পী ও গীতিকার পাগল হাসান। তবে তার লেখা ও সুর করা গান এখনো শোনায় জীবনের গল্প। সেই চিরচেনা উন্মাদ আবেগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবার নতুন গান প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্যান্ড লালন। গানটির শিরোনাম ‘বাগানের মালি’।

‘তোমারে ফুটাইতে গো, আমার চোখের নিচে কালি’- এই চিরন্তন প্রেমের কথাগুলোই বেজে উঠবে নতুন গানে। ‘বাগানের মালি’ গানটি পাগল হাসানের জীবদ্দশায়ই ব্যান্ড লালনের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করা হয়েছিল। এবার সেটিই প্রথমবারের মতো শ্রোতাদের সামনে আসছে।

ব্যান্ডের ভোকাল নিগার সুলতানা সুমি জানান, ‘গানটি পুরোপুরি তৈরি। আমরা এটি পাগল হাসানের সঙ্গে কোলাবরেশন করেই তৈরি করেছিলাম। শিগগিরই গানটি প্রকাশ করব।’

লালনের ড্রামার ও দলনেতা তিতি বললেন, ‘পাগল হাসানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। তখন আমরা নতুন কিছু করার খুঁজছিলাম। নিজেদের স্টাইলের বাইরে গিয়ে কিছু করব বলে ভাবছিলাম। সেখান থেকেই জন্ম নেয় ‘বাগানের মালি’। এই গানটি আমাদের একসঙ্গে কাজের আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার স্মারক।’

লালন ব্যান্ডের জন্য এটি প্রথম কাজ নয় পাগল হাসানের। এর আগে তার লেখা ও সুরে প্রকাশ পেয়েছিল লালনের তিনটি গান ‘রুহানি’, ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘পাগল চিনে না’।

